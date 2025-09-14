وزير خارجية قطر: لن تنعم المنطقة بالأمن والسلام دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه

قال رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، محمد بن عبدالرحمن: إن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

وأضاف رئيس الوزراء وزير خارجية قطرأنه حان الوقت لتوقف المجتمع الدولي عن الكيل بمعايير مزدوجة.



وتابع: يجب عدم السكوت والتهاون أمام هذا العدوان البربري



