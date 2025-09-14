في مفترق طرق بين الحذر والترقب.. مؤشر "EGX30" يرتفع إلى مستوى 35,111 نقطة.. ورأس المال السوقي يربح 21 مليار جنيه.. خبراء: الطروحات الحكومية رافد للقوة الشرائية

البورصة المصرية ، تعد البورصة المصرية أحد أبرز الأسواق المالية في المنطقة، حيث تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير منصة لتداول الأوراق المالية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلال الفترة الأخيرة، شهد السوق الرئيسي في البورصة المصرية تحركات ملحوظة تعكس التفاعل مع مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.

تباين أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة

وقد تباين أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة، وعلى رأسها مؤشر EGX30، الذي يضم أكبر 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، حيث تأثر بعدة متغيرات، من بينها تحركات أسعار الصرف، واتجاهات السياسة النقدية للبنك المركزي، بالإضافة إلى تطورات المشهد الاقتصادي العالمي، مثل أسعار الفائدة الأمريكية، وتحولات أسواق النفط والسلع الأساسية.

كما شهد السوق نشاطًا ملحوظًا في بعض القطاعات، مثل القطاع المصرفي، وقطاع العقارات، وقطاع الطاقة، مدفوعًا بتحسن النتائج المالية لبعض الشركات، وتزايد اهتمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات، فضلًا عن العودة التدريجية للاستثمارات الأجنبية.

الحراك الاستثنائي والتقلبات الحادة

تشهد البورصة المصرية هذه الأيام حالة من الحراك الاستثنائي والتقلبات الحادة وسط تفاعل الأسواق مع مجموعة من العوامل المحلية والدولية، بينما يتراجع المؤشر الرئيسي بعد موجات صعود قوية خلال حركة التعاملات، حيث يطرح هذا التراجع تساؤلات ملحة حول اتجاه السوق خلال المرحلة المقبلة، ومدى تأثير الأحداث الاقتصادية والسياسية، إضافة إلى توقعات الطروحات الحكومية المرتقبة.

مفترق طرق بين الحذر والترقب

ومن جانبه يقول الدكتور سمير رؤوف خبير أسواق المال إنه في ظل هذا المشهد المتقلب، يقف المستثمرون أمام مفترق طرق بين الحذر والترقب من جهة، والبحث عن فرص استثمارية واعدة من جهة أخرى، خاصة مع الحديث عن دعم مرتقب من المؤسسات، واستمرار تدفقات السيولة الأجنبية والعربية في بعض الجلسات، كاشفا عن أهم التوصيات، ونقاط القوة والضعف.

تراجع المؤشرات ضمن سياق طبيعي

وأضاف رؤوف قائلا: الهبوط الأخير في البورصة المصرية يأتي ضمن حركة تصحيح طبيعية بعد ارتفاعات قوية، وليس نتيجة لأزمات سياسية أو اقتصادية داخلية، بل يعكس إعادة ترتيب المراكز الاستثمارية مشيرا الى ان مؤشر EGX30 سيغلق عند 34,761 نقطة، ويرجح أن يختبر مستوى الدعم عند 34,500 نقطة، قبل أن يستأنف مساره الصاعد.

البورصة المصرية - فيتو



الطروحات الحكومية رافد للقوة الشرائية

كما توقع رؤوف أن تساهم عمليات الطرح الحكومية القادمة في دفع السوق لاختراق حاجز 37,000 نقطة، مؤكدا أن السوق ما يزال يزخر بفرص استثمارية واعدة على المدى المتوسط والطويل.

المقاومة التاريخية عند 34 ألف نقطة

وأكد سمير رؤوف أن مستوى 34,000 نقطة يمثل مقاومة تاريخية رئيسية للسوق، وأنه من الطبيعي أن يتطلب الأمر عدة محاولات لاختراقه وشدد رؤوف على أهمية أن يحافظ المستثمرون على أرباحهم من الأسهم التي شهدت ارتفاعات، أو التفكير في التحول نحو أسهم أخرى ذات إمكانات جيدة، مع انتقاء دقيق للمراكز الاستثمارية.

رؤية مستقبلية وانتعاش محتمل

كما أشار رؤوف إلى أن السوق عادة ما يعيد الارتداد بعد موجة التصحيح إلى نحو 35,500 نقطة ثم يستأنف الصعود مجددًا كما ان السوق يشهد انتعاشا بفضل مشتريات المستثمرين العرب والأجانب، ما يدعم مراكز السوق ويعزز آفاق الصعود.



ويوجه الدكتور سمير رؤوف عدة نصائح عملية للمستثمرين جاءت كالتالى:

1. استثمر بانتقائية: حافظ على أرباح الأسهم المرتفعة أو انتقل إلى أسهم واعدة أخرى.

2. اقتناص فرص النفس الطويل: الطروحات الحكومية قد تفتح آفاقا جديدة.

3. راقب مستويات الدعم والمقاومة: خاصة عند 34,500 و34,000 نقطة.

4. تابع التدفقات الأجنبية: فهي مؤشر قوي على جاذبية السوق.

5. التركيز على القطاعات المتفوقة: مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع النفط.

مؤشرات البورصة - فيتو

ماذا حدث خلال حركة تداولات اليوم الاحد بالبورصة ؟

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام التداول اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.508 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 35111 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 43154 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 15780 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3893 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 10923 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 14420 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3516 نقطة.



كواليس تعاملات نهاية الأسبوع

وكانت قد ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.487 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 34937 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 42943 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 15702 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3875 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 10910 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 14390 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3488 نقطة.

