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اقتصاد

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات أولى جلساتها عقب إجازة العيد

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء،  أولى جلساتها عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك. 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.8% عند مستوى 32802 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% عند مستوى 40893 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.03% عند مستوى 14853 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.29%  عند مستوى 9860 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.7%  عند مستوى 13282 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.29%  عند مستوى 3429 نقطة.

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الأربعاء آخر جلسات الأسبوع الماضي قبل وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.309 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 32677 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 40772 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 14670 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 9725 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 13189 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3385 نقطة.

 

تداولات منتصف الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.292 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 32355 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 40376 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 14524 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 9694 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13120 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3378 نقطة.

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