الإثنين 15 سبتمبر 2025
سياسة

المطران عطا الله حنا: الفلسطينيون شعب يستحق الحياة والحرية والكرامة

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

أكد المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، أن المظاهرات والمسيرات المناهضة لحرب الإبادة تجوب شوارع العالم وباحاته، مشددًا على أن الأصوات الرافضة للحرب تتسع يومًا بعد يوم، لاسيما بعد القرار الأممي الصادر مؤخرًا.

وقال المطران حنا في بيان له إن حكام إسرائيل يتجاهلون إرادة الشعوب والقرارات الدولية، مضيفًا: "لهم عيون ولا يبصرون ولهم آذان ولا يسمعون"، في إشارة إلى رفضهم رؤية ما يجري في العالم من تضامن متزايد مع الشعب الفلسطيني المنكوب.

وأشاد المطران بالتحركات الشعبية العالمية، من مظاهرات وقوافل حرية ومبادرات تضامنية، أبرزها مبادرة الإضراب عن الطعام التي انطلقت في أكثر من مئة مدينة حول العالم، داعيًا إلى تكثيف هذه التحركات لوقف النزيف الذي يتعرض له الفلسطينيون.

وأضاف أن الدماء المسفوكة في غزة ستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية، مطالبًا بضرورة تحرك سريع وفاعل لوقف هذه المأساة، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة والعيش بحرية وكرامة وسلام في وطنه وعلى أرضه المقدسة.

المطران عطا الله حنا الفلسطينيون الأرثوذكس إسرائيل

