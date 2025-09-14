المطران عطا الله حنا: الفلسطينيون شعب يستحق الحياة والحرية والكرامة

أكد المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، أن المظاهرات والمسيرات المناهضة لحرب الإبادة تجوب شوارع العالم وباحاته، مشددًا على أن الأصوات الرافضة للحرب تتسع يومًا بعد يوم، لاسيما بعد القرار الأممي الصادر مؤخرًا.

وقال المطران حنا في بيان له إن حكام إسرائيل يتجاهلون إرادة الشعوب والقرارات الدولية، مضيفًا: "لهم عيون ولا يبصرون ولهم آذان ولا يسمعون"، في إشارة إلى رفضهم رؤية ما يجري في العالم من تضامن متزايد مع الشعب الفلسطيني المنكوب.

وأشاد المطران بالتحركات الشعبية العالمية، من مظاهرات وقوافل حرية ومبادرات تضامنية، أبرزها مبادرة الإضراب عن الطعام التي انطلقت في أكثر من مئة مدينة حول العالم، داعيًا إلى تكثيف هذه التحركات لوقف النزيف الذي يتعرض له الفلسطينيون.

وأضاف أن الدماء المسفوكة في غزة ستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية، مطالبًا بضرورة تحرك سريع وفاعل لوقف هذه المأساة، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة والعيش بحرية وكرامة وسلام في وطنه وعلى أرضه المقدسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.