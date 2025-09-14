الأحد 14 سبتمبر 2025
الاحتلال ينذر بإخلاء مبنى يؤوي نازحين في الجامعة الإسلامية غربي مدينة غزة

غزة، فيتو
أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنذارًا بإخلاء مبنى يؤوي نازحين في الجامعة الإسلامية غربي مدينة غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.   

وقبل وقت سابق دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي برج الكوثر السكني غربي مدينة غزة، اليوم الأحد. 

استشهاد 25 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية

وكانت مصادر طبية في غزة، أعلنت عن استشهاد 25 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم. 

