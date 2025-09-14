الاحتلال ينذر بإخلاء مبنى يؤوي نازحين في الجامعة الإسلامية غربي مدينة غزة

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنذارًا بإخلاء مبنى يؤوي نازحين في الجامعة الإسلامية غربي مدينة غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقبل وقت سابق دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي برج الكوثر السكني غربي مدينة غزة، اليوم الأحد.

استشهاد 25 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية

وكانت مصادر طبية في غزة، أعلنت عن استشهاد 25 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

