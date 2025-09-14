رسم 30 شماسا جديدا بكنيسة العذراء والمعمدان بعين شمس

ترأس نيافة الأنبا أولوجيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، القداس الإلهي بمناسبة عيد استشهاد القديس يوحنا المعمدان، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم ٢ توت من كل عام، وذلك بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوحنا المعمدان وبولس الرسول بعين شمس الغربية.

وعقب صلاة الصلح، قام الأنبا أولوجيوس برسامة ٣٠ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، للخدمة بالكنيسة ذاتها، بمشاركة الآباء الكهنة وخورس الشمامسة، وبحضور أعداد من أبناء الشعب الذين شاركوا في هذه المناسبة الروحية.

ويأتي هذا الحدث ضمن حرص الكنيسة على دعم الخدمة الليتورجية والروحية بإعداد جيل جديد من الشمامسة للمشاركة في تسابيح وصلوات الكنيسة.

