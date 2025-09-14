الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رسم 30 شماسا جديدا بكنيسة العذراء والمعمدان بعين شمس

أسقف عين شمس
أسقف عين شمس

ترأس نيافة الأنبا أولوجيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، القداس الإلهي بمناسبة عيد استشهاد القديس يوحنا المعمدان، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم ٢ توت من كل عام، وذلك بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوحنا المعمدان وبولس الرسول بعين شمس الغربية.

وعقب صلاة الصلح، قام الأنبا أولوجيوس برسامة ٣٠ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، للخدمة بالكنيسة ذاتها، بمشاركة الآباء الكهنة وخورس الشمامسة، وبحضور أعداد من أبناء الشعب الذين شاركوا في هذه المناسبة الروحية.

ويأتي هذا الحدث ضمن حرص الكنيسة على دعم الخدمة الليتورجية والروحية بإعداد جيل جديد من الشمامسة للمشاركة في تسابيح وصلوات الكنيسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رسامة شماسا جديدا كنيسة العذراء الأنبا أولوجيوس عين شمس القديس يوحنا المعمدان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الأكثر قراءة

تعادل سلبي بين ليفربول وبيرنلي بعد مرور 75 دقيقة (صور)

المصريون ضربوه، جندي إسرائيلي يعتدي على مظاهرة مؤيدة لفلسطين باليونان (فيديو)

الدوري الإنجليزي، ليفربول يبحث عن الهدف الأول أمام بيرنلي بعد 60 دقيقة

توسيع نطاق الحرب خلال أيام، توفيق عكاشة يكشف تحركات خطيرة لضرب دول المنطقة

مأساة فتيات الكهف تثير غضب المصريين، قصة سيدتين وطفلة أصبن بالهلع واعتزلن الناس

ضبط شبكة دعارة بحدائق أكتوبر تديرها سيدات ورجل سبق اتهامه جنائيا

تفاصيل لقاء السيسي مع رئيسي "سكاتك" النرويجية و"صنجرو" الصينية (فيديو)

بهدف +90، محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على بيرنلي وتصدر الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

مصر تجدد دعوتها إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم التكسب من حفظ القرآن الكريم

وُلد الهُدى (الحلقة الثالثة والعشرون)، فضائل النبي لا تعد ولا تُحصى

تفسير حلم أكل البلح في المنام وعلاقته السعادة والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads