الأنبا بقطر يرسم 117 شمامسة للخدمة في إيبارشية ديرمواس

صلى نيافة الأنبا بقطر، أسقف إيبارشية دير مواس ودلجا للأقباط الأرثوذكس، قداس عيد النيروز (رأس السنة القبطية) في كنيسة السيدة العذراء بديرمواس.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا بقطر صلوات رسامة ١١٧ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و٧٨ آخرين شمامسة في رتبة أغنسطس (قارئ)، وذلك للخدمة بالكنيسة ذاتها.

الأنبا دانيال يرسم 14 شمامسة جدد للخدمة في إيبارشية المعادي

وصلى الأنبا دانيال، مطران إيبارشية المعادي للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي بكنيسة رئيس الملائكة رافائيل بالمعادي الجديدة.

يأتي ذلك في إطار نهضة الكنيسة للاحتفال بعيد شفيعها، وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا دانيال صلوات رسامة ١٤ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

كما ألقى الأنبا دانيال، مطران إيبارشية المعادي، كلمة تشجيع للفتيات اللاتي اجتزن امتحان حفظ ألحان ومردات القداس في فصول تعليم الألحان بالكنيسة.

شارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، وخورس شمامستها، وأعداد من شعبها.

