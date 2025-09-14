ما لا تعرفه عن كأس إنتركونتيننتال.. استمرت 43 نسخة بنظامها القديم وتوقفت 20 عاما..تغير نظامها 2024..ريال مدريد أـول بطل للنسختين.. بيليه الهداف التاريخي

تنطلق اليوم الأحد الموافق الـ14 من سبتمبر الجاري منافسات كأس إنتركونتيننتال للأندية (كأس العالم للأندية بين القارات) بنظامها الجديد بمواجهة بيراميدز وأوكلاند سيتي بالقاهرة.

النظام القديم في كأس إنتركونتيننتال للأندية

كان النظام القديم للبطولة يجمع بين بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية فقط حتى تغير ذلك في 2004.

وكانت تجمع الفائز من بطولة دوري أبطال أوروبا والفائز ببطولة كأس ليبرتادوريس.

إنتركونتيننتال للأندية توقفت 20 عاما

وظهرت إنتركونتيننتال لأول مرة في عام 1960 وتوقف إقامتها في عام 2004 أي قبل 20 عامًا ليستبدلها فيفا بكأس العالم للأندية البطولة التي بدأت عام 2000 وتغير نظامها مؤخرًا لتقام كل 4 سنوات بمشاركة 32 فريقًا بدءًا من نسخة 2025 التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية.

واستطاع 25 نادي مختلف من 11 دولة مختلفة في الفوز بلقب البطولة خلال 43 نسخة أقيمت في الفترة ما بين عام 1960 لغاية عام 2004.

نظام البطولة القديم

أقيمت البطولة بنظام الذهاب والإياب وعند التعادل بالنقاط معتمدًا في ذلك الوقت على مجموع نقاط المباراتين فقط دون الوضع في الاعتبار عدد الأهداف المسجلة، وعند تعادل مجموع نقاط الفريقين من المباراتين يتم عمل مباراة فاصلة على أرض محايدة، وهي الطريقة التي كانت يتبعها اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم في بطولة كأس ليبرتادوريس.

وفي الفترة من 1969 وحتى 1979 تم الاعتماد على طريقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي تنص على أخذ مجموع أهداف المباراتين بالاعتبار مع تطبيق قاعدة الهدف بهدفين في أرض الخصم.

إلغاء البطولة عامين بسبب احداث الشغب

ولكن خلال فترة السبعينات وبسبب أحداث العنف انسحبت العديد من الفرق الأوروبية من البطولة بسبب أحداث نهائي 1969، حيث اعتدى لاعبو إستوديانتيس دي لا بلاتا على لاعبي إيه سي ميلان في مباراة الإياب بمدينة بوينس آيرس الأرجنتينية، وتم إلغاء البطولة مرتين تحديدًا عامي 1975 و1978، ولهذا ومن أجل تقليل العنف الذي هدد البطولة كلها تم إجراء تعديل أخير على نظام البطولة في 1980 فتم إقامة مباراة واحدة على أرض محايدة مع لعب ركلات الجزاء لتحديد هوية الفائز.

وعبرت اليابان عن استعدادها لاستضافة المباريات، ومنذ ذلك العام وبدأ العمل بهذا النظام حتى إيقاف البطولة في 2004.

ريال مدريد البطل الأول للنسخة القديمة والجديدة

يعد نادي ريال مدريد الإسباني هو أول نادي يحقق بطولة كأس الإنتركونتيننتال في عام 1960 عندما واجه فريق بنيارول الأورجوياني في مباراتي ذهاب وإياب.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي، قبل أن يحسم النادي الملكي اللقب الأول للبطولة في مباراة الإياب عندما انتصر بنتيجة (5-1).

وتوج ايضا نادي ريال مدريد بأول لقب للنسخة الجديدة الموسم الماضي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 أمام باتشوكا المكسيكي بعدما تغلب عليه (3-0) في المباراة النهائية.

بيراميدز



بيليه الهداف التاريخي

يعتبر البرازيلي بيليه أسطورة كرة القدم هو الهداف التاريخي للبطولة حيث سجل 7 أهداف في 3 مباريات.

وسجل بيليه 5 أهداف في مباراتين في نسخة 1962 ضد بنفيكا البرتغالي وسجل هدفين في نسخة 1963 في مباراة واحدة ضد ميلان الإيطالي.

بيليه يمتلك الهاتريك الوحيد في البطولة والذي سجله في مباراة الإياب أمام بنفيكا البرتغالي والتي أقيمت في لشبونة

النظام الحديث في كأس إنتركونتيننتال للأندية

في 16 ديسمبر 2022، صادق مجلس الفيفا على توسيع بطولة كأس العالم للأندية من 7 إلى 32 فريقًا ابتداءً من عام 2025، وبالتالي كانت بطولة عام 2023 هي الأخيرة التي أقيمت بالصيغة السابقة إلا أن الاتحادات القارية أعربت للفيفا عن الحاجة إلى استمرار مواجهة أبطال دوريات أندية القمة فيما بينهم سنويًا، لذلك، في 14 مارس 2023، وافق مجلس الفيفا على مفهوم لإقامة بطولة أندية سنوية ابتداءً من عام 2024 والتي سميت لاحقًا باسم كأس العالم للأندية بين القارات أو كأس إنتركونتيننتال.

واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة مسابقة كأس إنتركونتيننتال بنظامها الجديد سنويا اعتبارا من العام الماضي بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها القديم مع إقامة مونديال الأندية بنسخته الحديثة كل 4 سنوات

القارات المشاركة في كأس إنتركونتيننتال

وتضم هذه البطولة أبطال دوري أندية القمة للاتحادات القارية الستة التابعة للفيفا، وهي دوري أبطال آسيا ودوري أبطال أفريقيا ودوري أبطال الكونكاكاف وكأس ليبرتادوريس ودوري أبطال أوقيانوسيا ودوري أبطال أوروبا.

ولا يتم إقامة البطولة في بلد محدد كما جرت العادة في كأس العالم للأندية بل تكون الأدوار الأولى على ملعب أحد الفرق المشاركة ولكن مباراتي نصف النهائي والنهائي سوف تكون على ملعب محايد يتم تحديده.

خريطة مباريات كأس الإنتركونتيننتال



وجاءت خريطة مباريات كأس الإنتركونتيننتال، على النحو التالي:

يوم الأحد 14 سبتمبر، نادي بيراميدز (بطل أفريقيا) يستضيف أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا) على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.



يوم الخميس 23 سبتمبر، نادي أهلي جدة السعودي (بطل آسيا) يستضيف المتأهل من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة والقاهرة على ملعب الإنماء في جدة لتحديد بطل كأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ".



تقام البطولة المجمعة في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل وتشهد مواجهات:

يوم الأربعاء 10 ديسمبر، ديربي الأمريكتين بين نادي كروز أزول المكسيكي الفائز بنسخة 2025 من مسابقة كأس أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي(بطل الكونكاكاف) يواجه بطل قارة أمريكا الجنوبية (لم يتحدد بعد) وتتحدد هويته يوم 29 نوفمبر 2025، في نهائي مسابقة كوبا لبيرتادوريس.

يوم السبت 13 ديسمبر، الفائز من من مباراة بطل الكونكاكاف وبطل أمريكا الجنوبية يواجه الفائز من مباراة أهلي جدة والفائز من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي علي كاس التحدي وحجز بطاقة التأهل للنهائي.

الأربعاء 17 ديسمبر2025 ، باريس سان جيرمان الفرنسي (بطل أوروبا) يواجه المتأهل من المباراة السابقة في نهائي كأس القارات للأندية 2025 لتحديد البطل.

السجل الذهبي ألقاب كأس إنتركونتيننتال

1- ريال مدريد الإسباني (4 ألقاب أعوام 1960، 1998، 2002،2024).

2- ميلان الإيطالي (3 ألقاب أعوام 1969، 1989، 1990).

3- بوكا جونيورز الأرجنتيني (3 ألقاب أعوام 1977، 2000، 2003).

4- بنيارول الأورجوياني (3 ألقاب أعوام 1961، 1966، 1982).

5- ساو باولو البرازيلي (لقبين عامي 1992، 1993).

6- سانتوس البرازيلي (لقبين عامي 1962، 1963).

7- إنتر ميلان الإيطالي (لقبين عامي 1964، 1965).

8- إنديبندينتي الأرجنتيني (لقبين عامي 1973، 1984).

9- أياكس الهولندي (لقبين عامي 1972، 1995).

10- يوفنتوس الإيطالي (لقبين عامي 1985، 1996).1

1- بايرن ميونيخ الألماني (لقبين عامي 1976، 2001).

12- بورتو البرتغالي (لقبين عامي 1987، 2004).

13- راسينج الأرجنتيني (لقب عام 1967).

14- إستوديانتيس دى لا بلاتا الأرجنتيني (لقب عام 1968).

15- فيينورد الهولندي (لقب عام 1970).

16- أتلتيكو مدريد الإسباني (لقب عام 1974).

17- أوليمبيا أسونسيون الباراجوياني (لقب عام 1979).

18- فلامنجو البرازيلي (لقب عام 1981).

19- جريميو البرازيلي (لقب عام 1983).

20- ريفر بليت الأرجنتيني (لقب عام 1986).

21 النجم الأحمر الصربي (لقب عام 1991).

22- فيليز سارسفيلد الأرجنتيني (لقب عام 1994).

23- بوروسيا دورتموند الألماني (لقب عام 1997).

24- مانشستر يونايتد الإنجليزي (لقب عام 1999)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.