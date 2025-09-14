كيف تشاهد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال؟

لم تحصل أي قناة حتى كتابة تلك السطور على حقوق إذاعة مباراة فريقي بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال المقرر لها اليوم الأحد.

ويحل فريق أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا ضيفا على بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، في الدور الأول من بطولة كأس إنتركونتيننتال.

كيف تشاهد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في إنتركونتيننتال؟

ولن تذاع مباراة بيراميدز واوكلاند سيتي بأي قناة حتي الان لكنها تذاع علي موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” فيفا بلس.

كما تذاع المباراة على منصة شاهد حيث تذاع مباريات البطولة بداية من دور ربع النهائي فقط.

موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

ويلتقي فريقا بيراميدز وأوكلاند سيتي في التاسعة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، في الدور الأول من بطولة كأس إنتركونتيننتال.

حكام مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

ويدير مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في طاقم تحكيم بقيادة الحكم الأردني أدهم مخادمة، ويعاونه الثنائي الأردني محمد الكلاف المساعد الأول، ومواطنه أحمد الرالي الحكم المساعد الثاني، بينما الحكم الرابع الإماراتي عادل النقبي.

وعلى تقنية الفيديو الطاقم الإماراتي، محمد عبيد خادم، ويعاونه مواطنه عيسى خليفة، ويراقب أداء الحكام القطري جاسم الهليل.

مباراة بيراميدز أوكلاند سيتي

ويشارك نادي بيراميدز في نسخته الأولى من بطولة كأس إنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بصفته بطل أفريقيا حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال.

يذكر أن الفريق المتأهل من مواجهة بيراميدز وأوكلاند سيتي سيواجه نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا في مدينة جدة يوم ٢٣ سبتمبر الجاري في المرحلة الثانية، على لقب كأس القارات الثلاث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.