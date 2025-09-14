الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

باجتماع تحضيري، قطر تستعد لاستضافة القمة العربية الإسلامية الطارئة

القمة العربية بقطر،
القمة العربية بقطر، فيتو

تستعد دولة قطر لاستضافة القمة العربية الإسلامية الطارئة، غدا الاثنين، باجتماع تحضيري لـوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية على خلفية الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية: إن انعقاد القمة يعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع الدوحة، ويؤكد رفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل.

وقال المتحدث ماجد بن محمد الأنصاري: إن هذه القمة الطارئة "ستناقش مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر قدمه الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية الذي سينعقد الأحد".

التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر

وأكد الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن انعقاد القمة "يعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل".

وأكدت إيران مشاركة رئيسها مسعود بزشكيان في القمة، والعراق مشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وقالت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور الدوحة الاثنين، من دون مزيد من التفاصيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهجوم الإسرائيلي على الدوحة الخارجية القطرية حركة حماس

مواد متعلقة

أمريكا: الهجوم الإسرائيلي على قطر لن يغير دعمنا لتل أبيب وما حدث قد حدث

نتنياهو يزعم: قادة حماس المقيمون في قطر لا يكترثون لشعب غزة

أجواء إيجابية وعشاء رائع، ماذا حدث في لقاء ترامب ورئيس وزراء قطر بعد الضربة الإسرائيلية

الأكثر قراءة

أبطال حرب أكتوبر حطموا أساطير العدو، علاء مبارك يستعين بتهديد السادات لإسرائيل

أخبار مصر: زيادة في الحج 80 ألف جنيه، قصة تزوير طبيبة طب شرعي تقرير وفاة أحمد الدجوي، حدث منتظر اليوم قد يشعل الشرق الأوسط

ليفربول يسعى للانفراد بقمة الدوري الإنجليزي أمام بيرنلي اليوم

القاهرة تقترب من الـ 40 والصعيد يعود إلى "الجحيم"، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 11 صنفًا منها الطماطم والبطاطس والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري 20 جنيها وارتفاع 3 أصناف منها المكرونة

استثناءات بحكم مناصبها أو طبيعة عملها.. 8 فئات معفاة من الحصول على ترخيص السلاح (إنفوجراف)

النيابة العامة تسلم 200 كيلو ذهب للبنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

استثناءات بحكم مناصبها أو طبيعة عملها.. 8 فئات معفاة من الحصول على ترخيص السلاح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز التواجد أثناء غسل الميت دون سبب؟ تعرف على رأي الإفتاء

تفسير حلم الموت في المنام وعلاقته بسماع أخبار غير سعيدة

الإفتاء تواصل عقد مجالسها الإفتائية في المحافظات حول "صلاة الجماعة.. فضائل وأحكام" (صور)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads