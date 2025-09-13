قالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صادر عنها اليوم السبت: إن القمة العربية الإسلامية ستبحث يوم الإثنين مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر.

الخارجية القطرية: القمة المرتقبة ستبحث مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي

وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، بأن العاصمة القطرية الدوحة ستستضيف قمة عربية إسلامية طارئة يومي الأحد والاثنين المقبلين، لبحث الرد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قطر يوم الثلاثاء الماضي.

وذكر مصدر دبلوماسي أن التوقعات تشير إلى مشاركة عربية وإسلامية واسعة في القمة، التي ستعقد يوم الاثنين بالدوحة، مشددا على أنه سيتم صياغة رد موحد تجاه العدوان الإسرائيلي على قطر.

