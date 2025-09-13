الرئيس الإيراني يشارك في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

يعتزم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان المشاركة في القمة الطارئة لقادة بلدان منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.

وتعقد القمة يومي الأحد والاثنين القادمين في العاصمة القطرية الدوحة لإدانة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في المنطقة، ومن المقرر أن يلقي بزشكيان خطابا في هذه القمة.

وأعلنت الدول العربية والإسلامية تضامنها الكامل مع قطر، عقب الهجوم الإسرائيلي، الذي استهدف مسؤولين من حركة حماس الفلسطينية في الدوحة.

وفي وقت سابق، أدانت إيران خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشدة الاعتداء الإسرائيلي على قطر مؤكدة تأييدها حق الدوحة في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

الأحد، قمة عربية إسلامية طارئة في الدوحة لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على قطر

وكانت وكالة الأنباء القطرية، أعلنت أن العاصمة القطرية الدوحة ستستضيف الأحد المقبل قمة عربية إسلامية طارئة، لمناقشة تداعيات الهجوم الإسرائيلي على قطر.

توجيه رد مناسب على التصعيد الإسرائيلي في المنطقة

وأفادت مصادر بأن الدعوة وجهت إلى عدد من الدول لمناقشة الرد المناسب على هذا التصعيد، وترتيب جهد جماعي يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وجاء الإعلان بالتنسيق المكثف مع وزراء الخارجية والدفاع في المملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان ومصر ولبنان والأردن، بالإضافة إلى المغرب، ضمن سلسلة اتصالات هاتفية تضامنية من القيادة القطرية مع القادة العرب.

