الأحد 14 سبتمبر 2025
محافظات

الدقهلية تتصدر المحافظات بأكبر عدد من المدارس الحاصلة على الاعتماد

وكيل تعليم الدقهلية،
أعلن المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، عن اعتماد 96 مدرسة من مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.

الدقهلية تتصدر محافظات الجمهورية ضمان جودة التعليم 

وأكد وكيل تعليم الدقهلية  علي أن  إدارة الجودة بالمديرية تصدرت محافظات الجمهورية باعتماد 96 مدرسة  بواقع 60 مدرسة في الفصل الدراسي الأول و39 مدرسة في الفصل الدراسي الثاني

وذلك في إطار حرص القيادة السياسية علي تحقيق أعلي المعايير لضمان جودة التعليم ونشر ثقافة الجودة داخل المنظومة التعليمية، والعمل الجاد الدءوب علي دعم المؤسسات في عمليات التطوير المستمر وربط التعليم بسوق العمل ومتطلبات التنمية.

تطبيق معايير الجودة والارتقاء بمستوى الأداء التعليمي

وأشار مدير تعليم الدقهلية  إلى أن هذا الإنجاز يعكس الجهد المتميز والإخلاص في العمل ويؤكد حرص المديرية على تطبيق معايير الجودة والارتقاء بمستوى الأداء التعليمي.

تعليم عصري يواكب التطورات ويخدم أبناء محافظة الدقهلية

وأكد وكيل تعليم الدقهلية على أن هذا النجاح هو ثمرة تعاون جميع القيادات والمعلمين والعاملين، ودليل على رؤية واضحة تسعى لتحقيق تعليم عصري يواكب التطورات ويخدم أبناء محافظة الدقهلية.

