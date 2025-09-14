محافظ الدقهلية يتفقد مدرسة طارق بن زياد قبل بدء الدراسة

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم جولة ميدانية تفقد خلالها مدرسة طارق بن زياد للتعليم الأساسي بقرية العاصية التابعة لمركز ومدينة نبروه، والتي تم إنشاؤها بتكلفة إجمالية بلغت 22 مليون جنيه، وسط أجواء من السعادة والفرحة بين المواطنين وأولياء الأمور، في إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025 /2026.

جاء ذلك بحضور محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس مجاهد عطية، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وإبراهيم شبكة، رئيس مركز ومدينة نبروه، ومحمد كمال مدير إدارة بلقاس التعليمية.

وتقع المدرسة على مساحة 2,200 متر مربع وتضم 22 فصلًا تعليميًا، تم تجهيزها بكافة الإمكانات اللازمة من فصول ومعامل ومكتبة وقاعات مجهزة، بالإضافة إلى دورات مياه مطابقة للمواصفات.

إنشاء المدرسة بعد سنوات طويلة من المعاناة

وخلال جولته، التقى المحافظ بعدد من الأهالي والطلاب الذين أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بإنشاء المدرسة بعد سنوات طويلة من المعاناة مع بُعد المدارس عن قريتهم.

التعليم هو الركيزة الأساسية في بناء الإنسان المصري

وأكد المحافظ أن إنشاء مثل هذا الصرح التعليمي داخل القرى الريفية هو انعكاس مباشر لاهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقطاع التعليم، باعتباره الركيزة الأساسية في بناء الإنسان المصري وإعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل.

تمهيد الطريق المؤدي إلى المدرسة ورفع كفاءته

ووجّه المحافظ بسرعة تمهيد الطريق المؤدي إلى المدرسة ورفع كفاءته لتسهيل وصول الطلاب، خاصة في فصل الشتاء، بما يضمن بيئة تعليمية ميسرة وآمنة.

توفير مدارس جديدة في القرى يعكس سياسة الدولة في تحقيق العدالة

وأشار "مرزوق" إلى أن توفير مدارس جديدة في القرى يعكس سياسة الدولة في تحقيق العدالة المكانية وإتاحة فرص التعليم بنفس المستوى الذي يحصل عليه أبناء المدن، مضيفًا أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية التعليمية على مستوى محافظة الدقهلية.

