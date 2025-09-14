الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

النحاس يضع لمساته الأخيرة على خطة الأهلي أمام إنبي

عماد النحاس
عماد النحاس

يعقد عماد النحاس، المدير الفني المؤقت لفريق الكرة بالنادي الأهلي، محاضرة فنية أخيرة مع اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب المقاولون استعدادا لمباراة إنبي المرتقبة الليلة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إنبي، مساء اليوم الأحد، على إستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام مباراة  الأهلي وإنبي اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد المقاولون العرب.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

يدخل الأهلي مواجهة إنبي وهو في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط، جمعها من انتصار وحيد وتعادلين، بينما تعرض للهزيمة مرة واحدة.

في المقابل، يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 8 نقاط، بعدما فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مواجهة واحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي اخبار الأهلي النادي الأهلي

مواد متعلقة

الأهلي يبحث عن عودة الانتصارات أمام إنبي الليلة في الدوري

"هاتولنا الأهلي"، هتافات جماهير الزمالك احتفالا بالفوز على المصري وتصدر الدوري (فيديو)

الأكثر قراءة

توسيع نطاق الحرب خلال أيام، توفيق عكاشة يكشف تحركات خطيرة لضرب دول المنطقة

قرار جديد من الخطيب قبل عمومية الأهلي

الشروط والمستندات اللازمة لتحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيا

مرتضى منصور يكشف للمحكمة السبب الحقيقي وراء سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

براءة رجل الأعمال حسن راتب في قضية غسيل الأموال

"التموين": الكارت الموحد سيكون بديلا للبطاقات التموينية

التموين تنفي إضافة المواليد عبر استمارة تحديث البيانات

تفسير حلم أكل البلح في المنام وعلاقته السعادة والراحة النفسية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مصر تجدد دعوتها إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل البلح في المنام وعلاقته السعادة والراحة النفسية

مزايا وعطايا حافظ القرآن في الآخرة كما جاء بالأحاديث النبوية

الخشت: القرآن يدعو للتفلسف والتفكير النقدي في آيات صريحة الدلالة، والخوف من الفلسفة وهم كبير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads