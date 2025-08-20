الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم الدقهلية تتابع امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية (صور)

غرفة امتحانات الثانوية
غرفة امتحانات الثانوية بالدقهلية، فيتو

واصلت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية متابعة  امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية من خلال غرفة العمليات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والمهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم ورئيس غرفة العمليات.

وسط أجواء هادئة ادوات امتحان الرياضيات البحته والاقتصاد 

أدى الطلاب امتحاناتهم في مواد:

-الرياضيات البحتة نظام حديث وقديم 
-الاقتصاد نظام حديث وقديم

وسط أجواء هادئة وانضباط ملحوظ داخل اللجان وتحت إشراف ميداني مكثف من قيادات التعليم على مستوى المديرية والإدارات التعليمية.

وتستمر المتابعة اليومية على مدار فترة الامتحانات بهدف دعم الانضباط وتوفير أجواء مناسبة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في ظروف مستقرة ومريحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم والتعليم الفني الإدارات التعليمية الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم امتحانات الدور الثاني امتحان الرياضيات البحتة امتحان الرياضيات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم والتعليم

مواد متعلقة

وزير الخارجية يؤكد لنظيره اللبناني مواقف مصر الداعمة لبيروت

نبيه بري لـ حزب الله: لا فائدة من استخدام الشارع وتعاونوا مع الجيش

تجديد حبس عاطل شرع في قتل صديقه بالهرم

التضامن: التدخل السريع تعامل مع حالات مسنين بلا مأوى في 4 محافظات

الأكثر قراءة

قرار حاسم بحل أزمة نادي الزمالك ووزارة الإسكان، اعرف التفاصيل

الصحة تحسم الجدل حول وجود مواد مسرطنة في الشعرية سريعة التحضير

صدمة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

أخبار مصر: تنفيذ حكم الإعدام في قاتل شيماء جمال، فساد بالملايين بشركة بترول كبرى، إسرائيل تستدعي الاحتياط، وثورة ضد الحكام

أمطار رعدية على هذه المناطق، حالة الطقس اليوم الأربعاء

محافظ القاهرة يخفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025

صعبة وربنا يمنحني القوة، كاظم الساهر يعلن مفاجآت للجمهور قبل حفله بالسعودية (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الدولار بالبنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المتسول في المنام وعلاقته بالمشاكل وضيق الحال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads