تعليم الدقهلية تتابع امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية (صور)

واصلت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية متابعة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية من خلال غرفة العمليات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والمهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم ورئيس غرفة العمليات.

وسط أجواء هادئة ادوات امتحان الرياضيات البحته والاقتصاد

أدى الطلاب امتحاناتهم في مواد:

-الرياضيات البحتة نظام حديث وقديم

-الاقتصاد نظام حديث وقديم

وسط أجواء هادئة وانضباط ملحوظ داخل اللجان وتحت إشراف ميداني مكثف من قيادات التعليم على مستوى المديرية والإدارات التعليمية.

وتستمر المتابعة اليومية على مدار فترة الامتحانات بهدف دعم الانضباط وتوفير أجواء مناسبة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في ظروف مستقرة ومريحة.

