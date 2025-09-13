انتخابات النواب 2025 تحت مجهر المجتمع المدني.. استخدام تقنية زووم وتفعيل الوسائل التكنولوجية للتوسع في المتابعة عن بُعد «الأبرز»

استحقاق سياسى بارز تشهده مصر خلال الفترة المقبلة، متمثلًا فى انتخابات مجلس النواب المقرر بدء إجراءاتها منتصف الشهر الجاري، وسط اهتمام محلى ودولى واسع، ومع اقتراب موعد هذا الاستحقاق الدستوري، تكثف منظمات المجتمع المدني، إلى جانب المجلس القومى لحقوق الإنسان، جهودها لضمان متابعة دقيقة وموضوعية لسير العملية الانتخابية فى مختلف مراحلها، سعيًا لتحقيق النزاهة والشفافية.

”فيتو” تحدثت مع عدد من قيادات المجتمع المدنى لمعرفة استعداداتهم لهذا الحدث المهم.

عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان عبد الجواد أحمد قال إن المجلس يضطلع بدور جوهرى فى إرساء مبدأ التمكين فى المشاركة السياسية، وفى مقدمتها ممارسة الحق فى الانتخاب سواء ترشحًا أو انتخابًا، مؤكدًا أن هذا الدور يعكس مكانة المجلس كإحدى المؤسسات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر.

وأضاف «أحمد» أن القومى لحقوق الإنسان تابع انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة بشكل مكثف، ويستعد لإصدار تقرير مفصل عن تلك التجربة سيعلنه السفير محمود كارم رئيس المجلس، متضمنًا أهم الملاحظات والتوصيات التى يمكن البناء عليها لتطوير الأداء فى انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وأوضح أن المجلس حرص على أن تكون استعداداته هذه المرة مبكرة وشاملة، حيث بدأ التخطيط قبل فتح باب الترشيح، حتى يضمن تغطية كاملة لجميع مراحل العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن المجلس سيعمل من خلال غرفة عملياته المركزية التى ستتولى التنسيق بين المتابعين الميدانيين المنتشرين فى ١١ فرعًا للمجلس على مستوى الجمهورية، فضلًا عن توفير آلية اتصال مباشر مع غرفة العمليات المركزية فى القاهرة.

وأكد أن المتابعين للمجلس تلقوا تدريبات متخصصة حول آليات الرصد والتوثيق ورفع التقارير بشكل دقيق وموضوعي، بما يضمن خروج عملية المتابعة فى أدق وأفضل صورة، مشيرا إلى أن المجلس يستفيد فى متابعته الحالية من تجربته السابقة فى انتخابات الشيوخ، التى مارس فيها صلاحياته كاملة، وكان أبرزها إعداد دورات تنشيطية للفئات المستهدفة، إلى جانب مجموعة من الأنشطة التثقيفية والتوعوية.

وأوضح أن أول هذه الأنشطة فى انتخابات مجلس النواب ستوجه للإعلاميين بمفهومهم الشامل من صحفيين ومقدمى برامج ومراسلين ومصورين صحفيين، إيمانًا بالدور الحيوى للإعلام فى نقل صورة موضوعية وشفافة عن العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن المجلس سينظم أيضًا دورات تنشيطية موسعة للمنظمات المصرح لها بمتابعة الانتخابات فى عدد من المحافظات، على نطاق أوسع مما شهدته انتخابات الشيوخ.

كما كشف عن أن المجلس يدرس حاليًا التعاون مع الهيئات الوطنية الثلاث: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، إلى جانب التنسيق الأوسع مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك من أجل ضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وأكد أن المجلس يعمل كذلك على تطوير منظومة الشكاوى، لتلقى أى مخالفات أو انتهاكات قد تحدث خلال العملية الانتخابية، مشددًا على أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سيبقى طرفًا فاعلًا لا يكتفى بالرصد والتوثيق فقط، بل يسعى إلى تقديم توصيات عملية تسهم فى تحسين البيئة الانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين فى المسار الديمقراطي.

وفى السياق ذاته، أعلن الحقوقى سعيد عبد الحافظ، رئيس الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان، عن استكمال دوره فى متابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، بخطة تغطى نصف عدد محافظات مصر تقريبًا.

وأوضح «عبد الحافظ» أن ١٥٠٠ مراقب سيشاركون فى متابعة العملية الانتخابية داخل ١٣ محافظة، تشمل القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والإسكندرية والبحيرة وبنى سويف والمنيا والأقصر وقنا وأسوان وسوهاج، وذلك عبر انتشار ميدانى واسع يضمن رصدًا متوازنًا للمشهد الانتخابى فى مختلف المحافظات.

استخدام التقنيات الحديثة لمتابعة الانتخابات

وتؤكد العديد من منظمات المجتمع المدني أنه سيتم متابعة الانتخابات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والعديد من التطبيقات مثل تطبيق زووم وتدريب الكوادر على تقنيات التصويت الإلكتروني وغيرها من الوسائل الحديثة في الانتخابات.

وأكد أن منسقى الائتلاف سيتابعون العملية الانتخابية منذ اليوم الأول لفتح باب الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية.

أما المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فأعلن رئيسها المستشار عصام شيحة، أنها بدأت استعداداتها لمتابعة الانتخابات بخطة عمل متكاملة، مؤكدًا أن مشاركة المنظمة تأتى فى إطار دورها التاريخى الممتد لعقود فى الدفاع عن حقوق الإنسان ودعم النزاهة والشفافية فى الاستحقاقات الديمقراطية.

وأوضح «شيحة» أن المنظمة ستشارك فى المتابعة الانتخابية من خلال ٤٨٠ متابعًا معتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، موزعين على ٢٠ محافظة، وهو ما يضمن تغطية واسعة تشمل مناطق حضرية وريفية.

وأضاف أن المنظمة نظمت تدريبات أونلاين لفرق المتابعة بجهود ذاتية ودون أى تمويل خارجي، إلى جانب عقد لقاءات تدريبية مباشرة فى مقرها بالقاهرة خصصت لمتابعى محافظتى القاهرة والجيزة باعتبارهما من الدوائر ذات المنافسة الشديدة.

وأشار شيحة إلى أن التدريبات ركزت على تعريف المتابعين بآليات الرصد والتوثيق وكيفية التعامل مع الملاحظات بشكل مهني، فضلًا عن تعزيز التزامهم بالحياد والموضوعية، موضحًا أن المنظمة لا تكتفى بالمتابعة الميدانية فحسب، بل تعمل بالتوازى على نشر الوعى بأهمية المشاركة السياسية من خلال التعاون مع كيانات شبابية جديدة، بهدف زيادة مشاركة المواطنين ولاسيما فئة الشباب فى العملية الانتخابية.

وقال: إن المنظمة، سلمت تقريرها الختامي حول انتخابات مجلس الشيوخ إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، متضمنًا، ملاحظات دقيقة على سير العملية، مطالبة بتلافى هذه الملاحظات فى انتخابات مجلس النواب المقبلة، مضيفًا أن المنظمة ستصدر بدورها تقارير مرحلية أثناء عملية الاقتراع، يليها تقرير ختامى شامل يتضمن تقييمًا مفصلًا لجميع مراحل الانتخابات، وستطرحه للرأى العام باعتباره وثيقة مرجعية يمكن البناء عليها لتطوير التجربة الديمقراطية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.