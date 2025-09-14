تداول 10 آلاف طن و751 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (9) سفن، وتم تداول (10000) طن بضائع و(751) شاحنة و(100) سيارة.

تداول 10 آلاف طن و751 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

حيث شملت حركة الواردات (3000) طن بضائع و(466) شاحنة و(63) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (7000) طن بضائع و(285) شاحنة و(37) سيارة.

تغادر ميناء سفاجا اليوم السفينة ALcudia Express، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Belagos Express، poseidon Express.

وشهد ميناء نويبع تداول (3100) طن بضائع و(418) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، آور، آيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1500 راكب بموانيها.

