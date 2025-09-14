الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تيسيرات للطلاب الراغبين في تحرير اشتراكات المترو

مترو
مترو

أصدر الفريق كامل الوزير وزير النقل تعليمات مشددة لشركات المترو بتقديم كافة التيسيرات للطلاب الراغبين في الحصول على اشتراك المترو المخفض.   

تعليمات مشددة بالتيسير على الطلاب الراغبين في استخراج اشتراك المترو 

وأصدرت الشركات المشغلة لـ مترو الأنفاق، تعليمات مشددة بالتيسير على الطلاب الراغبين في استخراج اشتراك المترو المخفض للعام الدراسي الجديد.  

وشهدت منافذ بيع الاشتراكات إقبالا كثيفا من الطلاب لتحرير الاشتراكات المخفضة، وبدأت الشركة المشغلة للخط الثالث في طرح استمارة الاشتراكات الطلابية.

 بدء طرح استمارة الاشتراكات الطلابية المخفضة

وأعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو عن بدء طرح استمارة الاشتراكات الطلابية المخفضة.

وأوضحت الشركة في إعلانها، أن استمارات اشتراكات الطلاب ستكون متوفرة بجميع مكاتب التذاكر والاشتراكات على الخط الأخضر الثالث.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اشتراكات المترو اشتراكات الطلاب اشتراك المترو الثالث للمترو الشركة المشغلة للخط الثالث ل الشركة المشغلة للخط الثالث الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو

مواد متعلقة

السكك الحديد: تسيير القطار رقم 15 لعودة الأشقاء السودانيين

أخبار مصر اليوم: بيان عاجل من التعليم بشأن أسعار كتب المدارس التجريبية، إحالة واقعة فقدان 4 مرضى للبصر بمستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام، الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

تداول 16 ألف طن و863 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

تعديل جداول وإلغاء بعض القطارات على خط "محرم بك - الحمام" والعكس

وصول 2000 رأس عجول حية و32 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا

اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد التمثيل التجاري للتعريف بمقومات الهيئة والفرص الاستثمارية

السكة الحديد تسير الرحلة 14 لقطارات عودة السودانيين إلى وطنهم

انتظام حركة المترو على جميع الخطوط والدفع بقطارات إضافية لتقليل الزحام

الأكثر قراءة

أبطال حرب أكتوبر حطموا أساطير العدو، علاء مبارك يستعين بتهديد السادات لإسرائيل

أخبار مصر: زيادة في الحج 80 ألف جنيه، قصة تزوير طبيبة طب شرعي تقرير وفاة أحمد الدجوي، حدث منتظر اليوم قد يشعل الشرق الأوسط

ليفربول يسعى للانفراد بقمة الدوري الإنجليزي أمام بيرنلي اليوم

القاهرة تقترب من الـ 40 والصعيد يعود إلى "الجحيم"، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 11 صنفًا منها الطماطم والبطاطس والليمون

استثناءات بحكم مناصبها أو طبيعة عملها.. 8 فئات معفاة من الحصول على ترخيص السلاح (إنفوجراف)

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري 20 جنيها وارتفاع 3 أصناف منها المكرونة

النيابة العامة تسلم 200 كيلو ذهب للبنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

استثناءات بحكم مناصبها أو طبيعة عملها.. 8 فئات معفاة من الحصول على ترخيص السلاح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز التواجد أثناء غسل الميت دون سبب؟ تعرف على رأي الإفتاء

تفسير حلم الموت في المنام وعلاقته بسماع أخبار غير سعيدة

الإفتاء تواصل عقد مجالسها الإفتائية في المحافظات حول "صلاة الجماعة.. فضائل وأحكام" (صور)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads