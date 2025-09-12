أخبار مصر اليوم: بيان عاجل من التعليم بشأن أسعار الكتب المدرسية للمدارس التجريبية، إحالة واقعة فقدان 4 مرضى للبصر بمستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام، الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها

جاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي

بيان عاجل من التعليم بشأن أسعار الكتب المدرسية للمدارس التجريبية

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أسعار الكتب الدراسية للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات تتضمن أسعار كتب المستوى الرفيع في اللغات للفصلين الدراسيين، في حين لا تتضمن أسعار الكتب الدراسية للمدارس الخاصة كتب المستوى الرفيع.

أعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، عن حزمة برامج علميَّة جديدة تلبي حاجة المجتمع وسوق العمل محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا في ضوء رؤية مصر 2030م.

أكد وزير العمل محمد جبران في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه وجه مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية بمتابعة الأحداث منذ وقوعها داخل شركة نايل لينين جروب للنسيج والمفروشات بالمنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية، والتواصل مع طرفي العملية الإنتاجية "الإدارة والعمال".

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، عدد من القرارات، بناءً على تقارير اللجان التى شكلها بشأن المضاعفات الصحية التي أصابت عددًا من المرضى عقب إجراء تدخلات جراحية في قسم الرمد بمستشفى 6 أكتوبر التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة الجيزة، التي أكدت وجود تقصير واضح من القائمين على قسم العمليات بشأن الالتزام بإجراءات وبروتوكولات مكافحة العدوى – رغم علمهم بها وتدريبهم عليها.

تبذل وزارة الأوقاف المصرية جهودا مع مؤسسات الدولة للنهوض بواجب الأخوة والإنسانية تجاه غزة منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣؛ وسارعت الوزارة إلى تخصيص موارد مالية وعينية لدعم الأشقاء في إطار الدعم الإغاثي والإنساني والقانوني والسياسي الذي قدمته مصر دونما انتظار لأحد، ولا اعتبار إلا لما قدّره الله على مصرنا الغالية من واجب، ولما قدّره لها من مقومات؛ فجاد شعبها الأبيّ المعطاء بنحو ٨٠ في المائة من جملة المساعدات العالمية المقدمة إلى غزة، وما زال جسر العطاء موصولًا في مواجهة كل المصاعب والتحديات.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة الأيام المقبلة، لتسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى 34:35 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 30: 31 درجة مئوية، وجنوب البلاد 35: 42 درجة مئوية.

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن إغلاق قاعة الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير، اعتبارًا من يوم 20 أكتوبر القادم، وذلك لاستكمال أعمال نقل آخر القطع الأثرية الخاصة بالملك الذهبي إلى المتحف المصري الكبير، حيث سيتم عرضها لأول مرة مجتمعة في قاعة واحدة مخصصة داخله.

