أخبار مصر

تداول 16 ألف طن و863 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

مواني البحر الأحمر
أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة (9) سفن وتم تداول (16000) طن بضائع و(863) شاحنة و(247) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (4000) طن بضائع و(448) شاحنة و(205) سيارات، فيما شملت حركة الصادرات (12000) طن بضائع و(415) شاحنة و(42) سيارة.
استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة  ALcudia Express  بينما غادرت السفينتين Belagos Express، poseidon Express فيما استقبل الميناء بالأمس أربع سفن وهى GAMMA STAR، CORN، Belagos Express، القاهرة وغادرت السفينتين  ALcudia Express والقاهرة. شهد ميناء نويبع تداول (2600) طن بضائع و(291) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آور، آيلة.


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2220 راكبا بموانيها. 
 

