السكك الحديد: تسيير القطار رقم 15 لعودة الأشقاء السودانيين



سيرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر الرحلة الخامسة عشر ضمن القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات مهندس كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتقديم الدعم الكامل للأشقاء السودانيين العائدين إلى وطنهم في ضوء عمق ومتانة الروابط التاريخية والشعبية الممتدة بين الأشقاء في مصر والسودان، حيث يتم تسيير عدد ثلاث رحلات خاصة أسبوعيًا لهذا الغرض.



وانطلقت الرحلة في الساعة 11.00 صباح اليوم السبت الموافق 13 / 9 / 2025 الرحلة الخامسة عشر للقطار رقم 1940 وعلى متنه المئات من الأسر السودانية في طريقها من القاهرة الي محطة السد العالي بأسوان ومنها الي السودان ليصل إجمالي ما تم نقله حتى الآن نحو 14,193 راكبًا سودانيًا، وذلك ضمن جهود الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين.

ومن المنتظر أن يصل القطار إلي محطة السد العالي الساعة 23.40 مساءً، على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباح اليوم التالى.

