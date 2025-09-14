سؤال برلماني يكشف غياب خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء

وجه النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بشأن ملف عدم ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية والشوارع، وما يترتب عليه من هدر للمال العام وزيادة الضغط على شبكة الكهرباء.

إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء

وقال النائب: كان يجب على الحكومة أن تتخذ مجموعة من الإجراءات الحاسمة لترشيد استهلاك الكهرباء بدلًا من الاتجاه إلى رفع أسعار الشحن الكهربائي للسيارات.

استمرار مظاهر الإسراف في استهلاك الكهرباء

وأشار عضو مجلس النواب، إلى استمرار مظاهر الإسراف في استهلاك الكهرباء داخل العديد من المؤسسات الحكومية، وكذلك في إنارة الشوارع والميادين، خاصة في ساعات النهار أو في المناطق التي لا تشهد كثافة مرورية أو سكانية.

قصور في سياسات الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة

وأوضح أنه على الرغم من الدعوات المتكررة من الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، إلا أن الواقع العملي يشير إلى وجود قصور واضح في تطبيق سياسات الترشيد داخل الأجهزة الحكومية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على فاتورة الدعم الكهربائي، ويزيد من الضغط على موارد الدولة.

استمرار إنارة المؤسسات الحكومية بدون ترشيد

ولفت النائب إلى ترك الإنارة داخل مباني الوزارات والهيئات الحكومية ودواوين المحافظات ومقار المدن والأحياء والمراكز مضاءة حتى بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، واستمرار تشغيل أعمدة الإنارة بالشوارع في وضح النهار، وغياب الرقابة والمتابعة من الإدارات المعنية بترشيد الكهرباء في الأجهزة الحكومية.

وطالب عضو مجلس النواب، بكشف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان التزام المؤسسات بترشيد استهلاك الكهرباء، متسائلا: هل هناك آليات رقابة فعالة لضبط هذا الهدر في الطاقة؟.

نشر ثقافة ترشيد الطاقة داخل المؤسسات العامة

وشدد النائب على أهمية الإعلان عن خطط نشر ثقافة ترشيد الطاقة داخل المؤسسات العامة، مطالبا بإصدار تعليمات مشددة وتكليفات حاسمة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية بإعطاء اولوية قصوى لهذا الملف.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هذا الملف من بين الملفات التى يتم على أساسها تقييم أداء المحافظين وقيادات المحليات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.