الثلاثاء 01 يوليو 2025
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محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء

خطة ترشيد استهلاك
خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، فيتو

 تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، سير العمل في خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المنشآت الحكومية والعامة والمحال التجارية على مستوى المحافظة، وذلك في ضوء حرص الدولة على إدارة موارد الطاقة بكفاءة وتعزيز مبادئ الاستدامة.

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في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

 

خطة الترشيد

وقد بدأ تنفيذ خطة الترشيد اعتبارًا من 17 يونيو 2025، وشملت حتى الآن تقليل استهلاك الطاقة بنسبة بلغت 40% من إجمالي أعمدة الإنارة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى توفير 10% من إجمالي الكهرباء المستخدمة في لوحات الإعلانات المضيئة وذلك ضمن  إطار ترشيد الاستهلاك.

وفي هذا السياق، أكد محافظ الإسكندرية على أن الدولة تولي أهمية قصوى لإدارة موارد الطاقة بفعالية، وتعمل على تفعيل خطة شاملة لترشيد الاستهلاك دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. مع الحرص على المتابعة اليومية الصارمة لضمان تنفيذ التوجيهات بدقة، والتعامل الحازم مع أي مخالفة.

وفيما يخص الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية، تم إغلاق 358 محلًا مخالفًا للضوابط المحددة، مع تحصيل غرامات مالية بقيمة 395,000 جنيه، وذلك في إطار الحفاظ على الانضباط العام وتحقيق أهداف الخطة.

ويواصل مركز العمليات والسيطرة المركزية بالمحافظة المتابعة اليومية الدقيقة لتنفيذ خطة ترشيد الكهرباء، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لضمان الالتزام الكامل وتحقيق النتائج المرجوة.

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