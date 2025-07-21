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أخبار مصر

نصائح مهمة من الكهرباء لترشيد استهلاك التيار حال استخدام الأجهزة اللاسلكية

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

واصلت  الشركة القابضة لكهرباء مصر، حملتها التوعوية للمواطنين وذلك تحت عنوان “كفاءة يا طاقة” لترشيد استهلاك الطاقة وذلك تزامنا مع بدء شهور الصيف وارتفاع الأحمال الكهربائية علي الشبكة الموحدة للكهرباء.

نصائح الكهرباء لتقليل استهلاك الكهرباء

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر: “أجهزة الراوتر وأجهزة الشبكات اللاسلكية تعمل علي مدار الـ ٢٤ ساعة يوميا في أغلب المنازل، وكثير من الناس لا تنتبه إلى أنها تستهلك كهرباء حتى من غير استخدام فعلي، الراوتر العادي بيستهلك ما بين ٨ إلى ١٥ واط في الساعة، وده يعني تقريبًا ١٠ كيلووات/ساعة شهريًا لو شغال ٢٤/٧، وده رقم مش قليل لجهاز صغير”.

نصائح تقليل استهلاك الكهرباء أثناء استخدام الأجهزة اللاسلكية

وقدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر عدة نصائح للمواطنين للتوفير في الاستهلاك أثناء استخدام أجهزة الراوتر والشبكات اللاسلكية وهي كالتالي: 

  • أفصل الراوتر وقت النوم أو السفر لو مش هتستخدم الإنترنت، خصوصًا أثناء السفر أو الليل، افصله لتقليل الاستهلاك وتخفيف الحمل.
  • تفعيل خاصية الجدولة  (Wi-Fi Schedule) معظم الراوترات الحديثة فيها خاصية تتيح إيقاف وإعادة تشغيل الـ Wi-Fi تلقائيًا في أوقات محددة.
  • قلل من البث الزائد لو الراوتر بيدعم تقليل مدى الإشارة، قللها في حالة عدم الحاجة لمسافة تغطية كبيرة
  • حدث الراوتر باستمرار لأن التحديثات مش بس بتحسن الأداء، لكنها كمان ممكن تقلل استهلاك الطاقة.
  • استخدم راوتر موفر للطاقة أو فيه خاصية  Energy Saving Mode
  • افصل أي أجهزة متوصلة بالـ USB في الراوتر (مثل هارد أو طابعة) لأنها بتستهلك كهرباء إضافية حتى لو مش مستخدمة.
  • وصل الراوتر بمشترك فيه فيوز أمان بيحميه من أي زيادات مفاجئة في التيار ويحافظ عليه من التلف.
  • اختار راوتر فيه خاصية الإغلاق التلقائي أو الجدولة الذكية.
  • راجع استهلاك الجهاز في وضع التشغيل الفعلي، مش في وضع الاستعداد فقط.
  • لو عندك مساحة صغيرة، ما تجيبش راوتر بإشارة قوية زيادة عن الحاجة – ده بيزيد في استهلاك الكهرباء.

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