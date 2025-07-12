تعليمات مشددة للعاملين بالمناطق الأزهرية لترشيد استهلاك الكهرباء (مستند)

وجَّه الأزهر الشريف تعليمات مشددة إلى جميع العاملين بالمناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار حرصه على ترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ على كفاءة الأجهزة داخل المؤسسات التابعة له.

الأزهر يوجه تنبيهات مشددة للعاملين بالمناطق الأزهرية لترشيد استهلاك الكهرباء

وأكد الأزهر في بيانه أهمية الالتزام بعدد من التنبيهات الضرورية لضمان سلامة بيئة العمل، أبرزها فصل كافة الأجهزة الكهربائية فور انتهاء يوم العمل، مع ضرورة تجنُّب تشغيل أي أجهزة كهربائية بشكل غير ضروري خلال ساعات الدوام.

كما شدد على عدم استخدام الأسلاك الكهربائية أو التوصيلات العشوائية والطلابيات لما تمثله من خطورة على السلامة العامة، إلى جانب تجنب رفع درجات حرارة أجهزة الكمبيوتر، حفاظًا على عمرها الافتراضي وسلامة الشبكات.

واختتم الأزهر تعليماته بالتأكيد على منع استخدام السخان الكهربائي تمامًا داخل جميع مقار العمل، في إطار إجراءات وقائية للحفاظ على موارد المؤسسة وترشيد الطاقة.

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