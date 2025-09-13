السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة تكشف مفاجأة بشأن قرنيات مرضى مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي

وزير الصحة، فيتو
وزير الصحة، فيتو
ads

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة رصدت شكاوى من مواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إصابتهم بمضاعفات طبية بعد عمليات جراحية لقسم العيون بـ مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، أدت إلى الحاجة لتدخل عاجل لمنع انتشار الالتهابات، ما تسبب في فقدان البصر لعدد محدود من المرضى.

العملية زرع عدسة وليست قرنية

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة” أن ما تم تداوله بشأن أخذ قرنيات من المرضى غير صحيح، مؤكدًا أن التدخلات الجراحية كانت عبارة عن زرع عدسات، وأن المضاعفات نتجت عن التهابات بكتيرية مرتبطة بعمليات تحتاج إلى مستوى عالٍ من مكافحة العدوى.

إصابة مريضين بفقدان البصر وتعاطف كامل من الوزير

وأكد المتحدث أن حالتين فقط أصيبتا بفقد البصر، مشددًا على أن وزير الصحة تواصل شخصيًا معهما هاتفيًا وأبدى تعاطفه الكامل، ووجّه بتوفير أقصى درجات الرعاية الصحية حتى تمام التعافي.

تحقيقات وإجراءات عاجلة

وأشار عبد الغفار إلى أن الوزارة بانتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، لافتًا إلى أن وزير الصحة وجّه بمراجعة جميع الإجراءات داخل المستشفى للتأكد من الالتزام الصارم بمعايير التعقيم ومكافحة العدوى.

محاسبة المقصرين فورًا

وشدد على أن أي تقصير سيتم التعامل معه بشكل فوري، سواء من خلال عقوبات إدارية أو إجراءات جنائية ومدنية، مؤكدًا إحالة الملف بالكامل إلى النائب العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصحة مستشفي 6 اكتوبر القرنية عمليات جراحة العيون جراحة العيون وزير الصحه مستشفى 6 أكتوبر التخصصي

مواد متعلقة

بينها مستشفيات جديدة، وزير الصحة يتابع أعمال 37 مشروعا في 13 محافظة

الصحة: إجراء 2 مليون و863 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

وزير الصحة يحيل واقعة فقدان 4 مرضى للبصر بمستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

الأكثر قراءة

غدا، إطلاق استمارة إلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين

التموين: بدء حذف 4 فئات من بطاقات الدعم واستثناء أصحاب السيارات من القرار

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة فى واقعة القبض على أخطر تاجر مخدرات بحدائق القبة (فيديو)

الديون وتخفيضها

الدوري السعودي، الهلال يتأخر أمام القادسية بهدف في الشوط الأول (فيديو)

البيضاء تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

تسللوا لسرقته، القبض على 4 سودانيين أنهوا حياة شخص داخل شقته بالشوم في المعادي

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنام عن صلاة الفجر فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس، وهل علي إثم؟ الأزهر يجيب

هل حفظ القرآن الكريم فرض عين، وما فضله؟

متى تُصلّى صلاة الاستخارة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads