الصحة تكشف مفاجأة بشأن قرنيات مرضى مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة رصدت شكاوى من مواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إصابتهم بمضاعفات طبية بعد عمليات جراحية لقسم العيون بـ مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، أدت إلى الحاجة لتدخل عاجل لمنع انتشار الالتهابات، ما تسبب في فقدان البصر لعدد محدود من المرضى.

العملية زرع عدسة وليست قرنية

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة” أن ما تم تداوله بشأن أخذ قرنيات من المرضى غير صحيح، مؤكدًا أن التدخلات الجراحية كانت عبارة عن زرع عدسات، وأن المضاعفات نتجت عن التهابات بكتيرية مرتبطة بعمليات تحتاج إلى مستوى عالٍ من مكافحة العدوى.

إصابة مريضين بفقدان البصر وتعاطف كامل من الوزير

وأكد المتحدث أن حالتين فقط أصيبتا بفقد البصر، مشددًا على أن وزير الصحة تواصل شخصيًا معهما هاتفيًا وأبدى تعاطفه الكامل، ووجّه بتوفير أقصى درجات الرعاية الصحية حتى تمام التعافي.

تحقيقات وإجراءات عاجلة

وأشار عبد الغفار إلى أن الوزارة بانتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، لافتًا إلى أن وزير الصحة وجّه بمراجعة جميع الإجراءات داخل المستشفى للتأكد من الالتزام الصارم بمعايير التعقيم ومكافحة العدوى.

محاسبة المقصرين فورًا

وشدد على أن أي تقصير سيتم التعامل معه بشكل فوري، سواء من خلال عقوبات إدارية أو إجراءات جنائية ومدنية، مؤكدًا إحالة الملف بالكامل إلى النائب العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.