حكاية الوكيل الحلقة الأخيرة، هروب الوكيل وضبط تابعيه

شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل الوكيل ذروة الصراع والأحداث المثيرة، حيث ذهاب جابر لاطمئنان على ابنه في العناية المركزة بعدما رآه مصابا على الشاشات، واكتشف يحيى أن حسابه على “تيك توك” قد تم تهكيره بالتزامن مع تلقيه مكالمة من جلجل، بينما كشف منشاوي كل هذا للوكيل.

وخلال الأحداث، زود الوكيل مساعده منشاوي بمعلومات مضللة عن يحيى، وكلفه بتوجيه الإنفلونسرز والتيكتوكرز لشن حملة سخرية وهجوم ضده.

بدأ الأمر مع جابر جابر الذي خرج في بث مباشر بالأدلة الملفقة، رغم وجود ابنه في العناية المركزة، ثم تبعه منتصر الذي فوجئ بانضمام نورا للبث المباشر.

بدا في البداية أن نورا تسانده، لكن المفاجأة الكبرى أنها أعلنت أن يحيى هو والدها، وظهرت معه على الهواء لتؤكد دعمها له، وعلى جانب آخر، خرج جلجل في بث مباشر صادم ومعه زوجته زينب جثة هامدة وسط صدمة الجميع.

وبعد ذلك تلقى منتصر خبرا مفاجيء بوفاة والده وحينما وصل المنزل رفضت شقيقته ان يلحق بجثمان والده إعمالا بوصية الأب قبل رحيله.

في الوقت نفسه، شنت الشرطة حملة للقبض على أعوان الوكيل، وكان منشاوي قد أمر بإغلاق “الوكالة”، فهرب هو ومعه المساعدون قبل وصول الشرطة، أما الوكيل نفسه فطلب من أحد الأشخاص حجز أول طائرة له للفرار.

وتم القبض على جلجل هو والشيخ سالم، ومنتصر، ونورا، وجابر جبر، حيث خضع الجميع للتحقيق وحاول يحيى التحدث مع ضابط الشرطة وإقناعه أن نورا تم استخدامها ولكن كانت نواياها حسنة.

وأودع جلجل في مصحة للأمراض العقلية لفحص سلامة قواه العقلية أثناء ارتكاب جريمته وبعدها، بينما لم تتمكن الشرطة من الوصول إلى منشاوي وأعوانه بعد فرارهم.

واختُتمت الأحداث بظهور يحيى في لقاء مباشر في برنامج مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، حيث أكد على مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أنها واحدة من أكبر الفتن في العصر الحديث وأداة قد يتم استغلالها ضد المجتمع.

حكاية الوكيل

حكاية "الوكيل" بطولة جماعية، تضم: مراد مكرم، محسن محي الدين، أحمد فهيم، محمد طعيمة، بسنت النبراوي، إسلام خالد، نورا عبد الرحمن، تامر فرج، نورا عبدالرحمن، وأميرة الشريف، وهي من تأليف الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الدسوقي رشدي، وإخراج محمود زهران، وإنتاج كريم أبو ذكري.

