أبرزهم شيري عادل، أبطال "ديجافو" يتصدرون البوستر الرسمي للحكاية

تصدرت الفنانة شيري عادل وأبطال “ديجافو” البوستر الرسمي للحكاية والذي تم طرحه من قبل الشركة المنتجة.

ومن المقرر عرض أولى حلقات سادس حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو يوم السبت المقبل على قنوات DMC ومنصتي شاهد وWatch It.

الانتهاء من تصوير ديجافو

وكان فريق عمل حكاية ديجافو قد انتهى مؤخرا من التصوير، وحرص فريق العمل على الاحتفال بانتهاء التصوير وحرصوا كذلك على التقاط الصور التذكارية.

أبطال حكاية ديجافو

وحكاية ديجافو من تأليف نسمة سمير، وإخراج محمد خضر، ويشارك في البطولة شيري عادل وأحمد الرافعي عمرو وهبة، هند عبد الحليم، وصالح عبد النبى.

قصة حكاية ديجافو

وتتناول حكاية "ديجافو" من مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" قصة قريبة من الواقع، والتي تسلط الضوء على العلاقات الزوجية والتعقيدات النفسية والاجتماعية الناتجة عن روتين الزواج.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والتشويق، والذي يستقر عند نتيجة واحدة وهي أن الحقيقة غالبًا ما تكون مغايرة لما يحدث في العلن وأمام الناس، وأنه دومًا ما يراه الناس ليس كما يبدو في واقعه.

