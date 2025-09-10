شريف رمزي يكشف علاقته بجده صلاح ذو الفقار في "فضفضت أوي"

حل الفنان شريف رمزي ضيفا على برنامج “فضفضت أوي" الذي يقدمه المخرج معتز التوني على منصة Watch It.

وكشف الفنان شريف رمزي عن تفاصيل علاقته القوية بجده الفنان الكبير الراحل صلاح ذو الفقار، موضحًا حجم التأثير الذي تركه في حياته منذ طفولته، حيث قال رمزي إن والده ووالدته انفصلا وهو طفل صغير، لينتقل للعيش مع جده وجدته، مشيرًا إلى أن ذو الفقار لم يكن مجرد جد بالنسبة له، بل هو من رباه وأصبح بمثابة “أبيه الروحي” ومثله الأعلى في الحياة والفن.

واستعاد ذكريات طفولته، لافتًا إلى أنه كان يقضي أشهر الصيف في العجمي مع جده وجدته، حيث لاحظا ميوله الفنية فعملا على تنميتها.

وأوضح أنه كان يؤلف ويخرج مسرحيات صيفية، بينما كان شغوفًا بالرسم أيضًا، إذ كان يرسم أفيشات المسرحيات ويرسم صورته عليها.

وأشار رمزي إلى أن صلاح ذو الفقار كان يشجعه دومًا، حتى أنه كان يستغل فرصة حضور كبار النجوم مثل حسين كمال وماجدة الخطيب وغيرهما حفلات في العجمي ويجعلهم يحضرون مسرحيات من تأليف وإخراج وتمثيل الطفل شريف رمزي على سطح منزل ذو الفقار في العجمي، مؤكدًا أن هؤلاء النجوم والمخرجين كانوا يبدون له ملاحظات فنية بعد انتهاء العروض.

برنامج فضفضت أوي

"فضفضت أوي" برنامج مختلف تمامًا، يستضيف خلاله المخرج معتز التوني الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة ويكشفون أسرارًا جديدة، ولكن بشكل مختلف عن البرامج الأخرى.

برنامج "فضفضت أوى" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، مكون من 30 حلقة ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية، يحل خلالها 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، وهم: كريم محمود عبد العزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف، والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن "توتا"، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنايني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

