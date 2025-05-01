تساقط الشعر من الأمور المزعجة التي تعاني منها معظم الفتيات لأسباب عديدة أبرزها سوء التغذية والأنيميا والرضاعة والتوتر وسوء الحالة النفسية.

وتحرص الفتيات دائمًا على علاج تساقط الشعر للحفاظ على كثافته ومظهره، وذلك من خلال التغذية السليمة وتطبيق الوصفات الطبيعية التي تغذي الشعر من الجذور وتمنع تساقطه.

وصفة الجرجير لوقف تساقط الشعر

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة الجرجير لوقف تساقط الشعر وزيادة طوله وكثافته.

المكونات:

حزمة صغيرة من الجرجير الطازج.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند (اختياري لزيادة الترطيب).

ملعقة كبيرة من ماء الورد (لإضافة رائحة لطيفة وفوائد إضافية).

طريقة التحضير:

اغسلي الجرجير جيدًا لإزالة الأتربة والشوائب.

ضعي الجرجير في الخلاط الكهربائي مع كمية قليلة من الماء حتى تحصلي على عصير كثيف.

صفّي العصير باستخدام قطعة قماش نظيفة أو مصفاة دقيقة للحصول على السائل فقط.

أضيفي زيت الزيتون أو زيت جوز الهند وماء الورد إلى عصير الجرجير وامزجيهم جيدًا.

قسمي شعرك إلى أجزاء متساوية.

باستخدام فرشاة أو قطنة، وزعي عصير الجرجير على فروة الرأس ودلكي بلطف بأطراف الأصابع لمدة 5-10 دقائق.

غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أو قبعة الاستحمام واتركي القناع لمدة ساعة إلى ساعتين.

اغسلي شعرك جيدًا بالشامبو والماء الفاتر.

يفضل استخدام الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

مع الاستمرار لمدة شهر إلى شهرين، ستلاحظين تحسنًا واضحًا في قوة وطول وكثافة شعرك.

تساقط الشعر، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة مع احمد القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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