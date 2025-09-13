إطلاق نار على منزل الممثلة الهندية ديشا باتاني، وعصابات دينية تعلن مسؤوليتها

شهد منزل الممثلة الهندية ديشا باتاني في منطقة "سيفيل لاينز" بمدينة باريلي الهندية، حادث إطلاق نار يوم الجمعة، بعدما أطلق رجلان مجهولان يستقلان دراجة نارية نحو سبع رصاصات على المنزل.

وأعلنت الشرطة الهندية في وقت لاحق من اليوم نفسه، أن عصابة "جولدي برار" التابعة لـ"لورنس بيشنوي" تبنّت مسؤولية الهجوم.

إطلاق النار على منزل الممثلة ديشا باتاني

وتُشير التحقيقات الأولية إلى أن الحادث قد يكون مرتبطًا بخلاف وقع مؤخرًا بين شقيقة ديشا، خوشبو باتاني، وهي رائدة متقاعدة من الجيش الهندي ومدربة لياقة بدنية معتمدة، وبين الواعظ الديني الشهير أنيروده أشاريًا.

ويُعتقد أن خوشبو اتهمت الواعظ بتوجيه "تصريحات مهينة" ضد النساء، وهو ما دفعها إلى نشر مقطع فيديو على حسابها في "إنستجرام" قالت فيه: "لو كان أمامي، لقمت بتلقينه درسًا".

وأدت تصريحات خوشبو إلى موجة من الانتقادات، حيث نُسبت تصريحاتها بالخطأ إلى شخصية دينية أخرى تُدعى بريماناند جي ماهاراج، وهو شخصية تحظى بمتابعة واسعة من المشاهير. وفي شهر أغسطس الماضي، هددت خوشبو باتخاذ إجراءات قانونية إذا لم يتوقف الانتقاد، ووضحت أن تصريحاتها لم تكن موجهة ضد بريماناند جي.

عصابة "غولدي برار" تعلن مسؤوليتها عن الهجوم وتهدد العائلة

وأعلنت عصابة "جولدي برار" مسؤوليتها عن إطلاق النار عبر منشور على موقع "فيسبوك". وفي رسالة تهديدية، نشرها عضو العصابة فيريندرا تشاران، ادّعى أن الهجوم جاء ردًا على ما وصفه بـ"إهانة الممثلة لقديسين محترمين" و"محاولتها التقليل من شأن الديانة الهندوسية".

وجاء في المنشور: "أنا فيريندرا تشاران، إطلاق النار الذي وقع اليوم على منزل ديشا باتاني تم من قبلنا. لقد أهانت قديسينا الموقرين وحاولت التقليل من شأن ديانتنا الساناتانا".

وأضافت الرسالة التهديدية: "هذا كان مجرد بداية. إذا أهانت هي أو أي شخص آخر ديانتنا مرة أخرى، فلن ينجو أحد من أفراد عائلتها. هذه الرسالة ليست لها فقط، بل لكل الفنانين في صناعة السينما ومن لهم صلة بهم".

وختم المنشور بالقول: "إذا ارتكب أي شخص في المستقبل عملًا كهذا من عدم الاحترام تجاه ديانتنا وقديسينا، فليستعد لمواجهة العواقب. نحن مستعدون للذهاب إلى أي مدى لحماية ديانتنا. حماية ديننا ومجتمعنا واجبنا الأساسي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.