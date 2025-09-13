أخبار مصر اليوم: إطلاق استمارة إلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين.. مفاجأة بشأن قرنيات مرضى مستشفى 6 أكتوبر.. وموعد تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية للقبول بالجامعات الحكومية

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

التموين: إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، البدء في إضافة المواليد على بطاقة التموين لعام 2025 عبر بوابة مصر الرقمية، ابتداءً من غد في محافظة بورسعيد.



وأوضح محمد شتا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الخدمة المتاحة بداية من الغد تتضمن استمارة تحديث البيانات، وهي خطوة أساسية ضمن مشروع استخدام الكارت الموحد للخدمات الحكومية في صرف الدعم التمويني.



وأضاف مساعد وزير التموين، أن المشروع يأتي بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الاتصالات، موضحًا أن تجربة المشروع في بورسعيد شملت 42 ألف أسرة تمكنوا من صرف المقررات التموينية والخبز خلال الثلاثة أشهر الماضية بسهولة ودون أي مشاكل، مؤكدًا نجاح التجربة.

وأشار إلى أنه سيتم تعميم التجربة على محافظة بورسعيد بالكامل بدءًا من الغد، بهدف تعميم النموذج على جميع محافظات الجمهورية لاحقًا، مضيفا أن إدخال البيانات على منصة مصر الرقمية يسهل الوصول إليها عند إضافة خدمات جديدة أو إدخال أفراد جدد، مشددًا على أن جميع الأسر في بورسعيد سيتم إدخال بياناتها خلال 3 أشهر، وسيتم إصدار كارت موحد لكل أسرة.



وتابع إن الخدمات المتاحة عبر الكارت الموحد ستختلف بحسب استحقاق كل أسرة، وتشمل الدعم التمويني والتأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة هامة نحو تسهيل وصول الخدمات الحكومية لجميع المواطنين.





غدا، إطلاق استمارة إلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن إطلاق استمارة الخاصة بالخدمات التموينية ضمن منظومة الكارت الموحد للخدمات الحكومية، على أن تبدأ التجربة من محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، تمهيدًا لتعميمها تدريجيًا في باقي محافظات الجمهورية.





وأكد الدكتور شريف فاروق أن إطلاق استمارة تحديث البيانات وإصدار الكارت الموحد يمثل خطوة جوهرية في مسار التحول الرقمي وتطوير منظومة الدعم، مشيرًا إلى أن التجربة بدأت في بورسعيد وشملت أكثر من 42 ألف أسرة بما يقارب 140 ألف مواطن، حيث استُخدم الكارت الموحد بديلًا عن بطاقة الأسرة التقليدية.

وأوضح الوزير أن الكارت مكّن المواطنين من صرف الخبز المدعوم، واستبدال نقاط الخبز، والحصول على مختلف الخدمات التموينية، لافتًا إلى أن نجاح التجربة شكّل دافعًا لتعميمها على نطاق أوسع.

وأشار فاروق إلى أن الاستمارة الجديدة تتيح للمواطنين إضافة أفراد جدد للأسرة أو تعديل بياناتهم بسهولة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه طبقًا للبيانات الرسمية، مؤكدًا أن التعاون مع وزارة الاتصالات كان عنصرًا حاسمًا في إنجاز المشروع.

موعد لتسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالجامعات الحكومية

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عن فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهريّة للالتحاق بالجامعات



ويستمر تسجيل الرغبات حتى يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، من خلال الرابط:



أعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن هناك إقبالًا كبيرًا على تسجيل الرغبات في العام الدراسي الجديد (2025 - 2026).

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن نحو 15 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم منذ الأمس وحتى اليوم الجمعة.

وأوضح أنه حرصًا على مصلحة أبنائه الطلاب تم فتح تنسيق القبول منذ أمس بعد التواصل مع بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية.



وبيَّن أن البرامج الخاصة الجديدة التي تم اعتمادها هذا العام في الجامعة سيكون الالتحاق بها عن طريق تقديم الطلاب والطالبات رغباتهم الالتحاق بها في الكليات التي بها هذه البرامج بتنسيق داخلي في كل كلية، وذلك عقب ظهور نتيجة التنسيق واستيفاء الطلاب الحد الأدنى لكل كلية بها برامج خاصة، والجامعة تشجع أبناءها على الالتحاق بهذه البرامج التي تلبي رغباتهم وتتيح ذلك لهم في جامعتهم العظيمة.

وأضاف رئيس الجامعة أن تسجيل الرغبات متاح أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية بدوريها الأول والثاني حتى مساء يوم الثلاثاء القادم.

التموين: بدء حذف 4 فئات من بطاقات الدعم واستثناء أصحاب السيارات

تنقية بطاقات التموين، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية إجراءاتها في تنقية البطاقات التموينية، بهدف حذف غير المستحقين للدعم السلعي والخبز المدعم، وفتح المجال أمام الفئات الأولى بالرعاية للحصول على حقها الكامل في الدعم.



وأكدت وزارة التموين أن عملية التنقية التي تستهدف ضبط قواعد البيانات من خلال مراجعة دقيقة لأربع فئات أساسية، حيث بدأت الوزارة في حذف الفئات الآتية، وهي:

البطاقات التموينية التي تحمل أرقامًا قومية غير صحيحة.

الأفراد المتوفون الذين ما زالوا مدرجين على البطاقات ويصرف لهم دعم شهري.

الأفراد غير ذوي الصلة المدرجين على بطاقات لا تربطهم بها أي علاقة أسرية صحيحة.

المواطنون المقيمون خارج البلاد لفترات طويلة.

وتهدف هذه الخطوة هو تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، لافتة إلى أن مالكي السيارات الخاصة غير مدرجين ضمن محددات الحذف في الوقت الحالي، حيث تقتصر المراجعة على الفئات الأربع فقط.

وتعمل وزارة التموين على تحديث منظومة الدعم بشكل دوري، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تدقيق البيانات وتحقيق الشفافية في توزيع الدعم.



الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الارتفاع الطفيف بدرجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع الجارى، وذلك بسبب مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، وتعود درجات الحرارة إلى الانخفاض مرة أخرى نهاية الأسبوع الجارى.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث تشهد ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة

ويسود طقس معتدل الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد فى الصباح الباكر، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.



ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

ويؤدى ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الاحساس بحرارة الطقس من 2:4 درجات مئوية



كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة: 35

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة المحسوسة: 31

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 37

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 41





تصل إلى 2700 جنيه، أسعار مستلزمات الدراسة بالسلاسل التجارية الشهيرة (صور)



تبدأ الأسر المصرية رحلة البحث عن المستلزمات المدرسية الأساسية لأبنائها، وذلك مع اقتراب العام الدراسي الجديد، ورحلة هذا العام تبدو أكثر تكلفة من أي وقت مضى بسبب ارتفاع الأسعار.



قامت فيتو بجولة ميدانية في الأسواق تكشف عن ارتفاع غير مسبوق في أسعار الحقائب، والزمزميات، وصناديق الطعام (اللانش بوكس)، هذا الارتفاع ليس مقصورًا على المنتجات المستوردة أو ذات العلامات التجارية المعروفة، بل يمتد ليشمل المنتجات المحلية أيضًا، الأمر الذي يعكس تحديات اقتصادية تواجه القطاع التجاري والمستهلك على حد سواء.



كشفت الجولة عن تفاوت كبير في أسعار صناديق الطعام (اللانش بوكس) والزمزميات، حيث تتراوح الأسعار بناءً على جودة المنتج، ومادته، وعلامته التجارية.

فبينما يمكن العثور على أنواع شعبية بأسعار معقولة، تصل أسعار بعض المنتجات ذات العلامات التجارية الشهيرة إلى مستويات مرتفعة جدًا.

لانش بوكس حجم صغير ملون: 299 جنيهًا.

لانش بوكس بلاستيك شفاف بدون أشكال: 199 جنيهًا.

لانش بوكس حجم صغير: 179 جنيهًا.

لانش بوكس مربع بانانا: 350 جنيهًا.

بانانا لانش بوكس 1,8 لتر دورين: 150 جنيهًا.

بانانا لانش بوكس 1.5 لتر: 140 جنيهًا.

لانش بوكس بيضاوي الشكل ميجوز: يتراوح من 150 إلى 180 جنيهًا.

لانش بوكس ميكس ستار 1.4 لتر: 115 جنيهًا.

لانش بوكس مقسم دورين بانانا 1.5 لتر: يتراوح من 225 إلى 350 جنيهًا.

سيجما لانش بوكس ألوان 2,25 لتر: 300 جنيه.

جوندول لانش بوكس أشكال وألوان: 84 جنيهًا.

أسعار الزمزميات:

زجاجة مياه ألوان: تتراوح من 80 إلى 120 جنيهًا.

زجاجة مياه بانانا حجم كبير: 120 جنيهًا.

زجاجة مياه بانانا حجم صغير: 80 جنيهًا و100 جنيه.

زمزمية بلاستيك ألوان بحزام: 144جنيهًا.

زجاجة مياه بحزام بينك 750 ملي: 365 جنيهًا.

زجاجة مياه رياضية أشكال: 88 جنيهًا.

زجاجة مياه أكريليك ألوان 500 مل: 59 جنيهًا.

لوك & لوك زجاجة مياه ألوان 1 لتر: 396 جنيهًا.

زجاجة مياه أشكال بحزام: 270 جنيهًا.

زجاجة تانك مي ستيل 650 مل: 625 جنيهًا.



تُعد الحقائب المدرسية من أهم وأغلى المستلزمات التي تحتاجها الأسر، وهذا العام شهدت أسعارها قفزة كبيرة، حيث ارتفعت أسعار شنط المدارس للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026، ليصل سعر الشنطة لبعض العلامات التجارية في المحلات التجارية الشعبية والمتوسطة إلى 4 آلاف جنيه

أسعار شنط المدارس:

شنطة مدرسة 3 ألوان وسط: 385 جنيهًا.

شنطة ظهر مدرسة ولادي: 717 جنيهًا.

شنطة حضانة ليلو وستيتش: 899 جنيهًا.

شنطة حضانة خامة ثقيلة: 999 جنيهًا.

شنطة مدرسة قماش: 1199 جنيهًا.

شنطة ظهر مدرسة يونيكورن: 1950 جنيهًا.

شنطة ظهر بناتي: 1900 جنيه.

شنطة مدرسة ملونة حجم وسط: 2418 جنيهًا.

شنطة باتمان: 1950 جنيهًا.

شنطة باز يطير: 2700 جنيه.

الصحة تكشف مفاجأة بشأن قرنيات مرضى مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة رصدت شكاوى من مواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إصابتهم بمضاعفات طبية بعد عمليات جراحية لقسم العيون بـ مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، أدت إلى الحاجة لتدخل عاجل لمنع انتشار الالتهابات، ما تسبب في فقدان البصر لعدد محدود من المرضى.



وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة” أن ما تم تداوله بشأن أخذ قرنيات من المرضى غير صحيح، مؤكدًا أن التدخلات الجراحية كانت عبارة عن زرع عدسات، وأن المضاعفات نتجت عن التهابات بكتيرية مرتبطة بعمليات تحتاج إلى مستوى عالٍ من مكافحة العدوى.



وأكد المتحدث أن حالتين فقط أصيبتا بفقد البصر، مشددًا على أن وزير الصحة تواصل شخصيًا معهما هاتفيًا وأبدى تعاطفه الكامل، ووجّه بتوفير أقصى درجات الرعاية الصحية حتى تمام التعافي.



وأشار عبد الغفار إلى أن الوزارة بانتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، لافتًا إلى أن وزير الصحة وجّه بمراجعة جميع الإجراءات داخل المستشفى للتأكد من الالتزام الصارم بمعايير التعقيم ومكافحة العدوى.



وشدد على أن أي تقصير سيتم التعامل معه بشكل فوري، سواء من خلال عقوبات إدارية أو إجراءات جنائية ومدنية، مؤكدًا إحالة الملف بالكامل إلى النائب العام.

موعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

يختتم موقع التنسيق الإلكتروني خدمة تسجيل تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة بنظاميها الحديث والقديم غدا الأحد، وذلك وفقًا للضوابط المقررة.



ويترقب طلاب الثانوية العامة موعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب، حيث أنه من المقرر إعلان نتيجة المرحلة يوم الإثنين وفقا لمصادر بوزارة التعليم العالي.

ويمكن لطلاب المرحلة الثالثة الحصول على نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب من خلال الرابط التالي

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

اختيار تنسيق الثانوية العامة 2025

اختيار تحويلات تقليل الاغتراب 2025

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب

يختار للطالب بين التحويل المناظر أو الغير مناظر

ستظهر أمام الطالب قائمة بالكليات المتاحة للتحويل

يختار الطالب الكلية أو المعهد الذي يرغب في التحويل إليه.

يقوم الطالب بحفظ الاختيار الذي قام به

وينتظر نتيجة ظهور نتيجة التحويل على موقع التنسيق.

فتح تحويلات تقليل الاغتراب على موقع التنسيقفتح تحويلات تقليل الاغتراب على موقع التنسيق

ضوابط تحويلات تقليل الاغتراب 2025

يمكن لطلاب المرحلتين الأولى والثانية ممن لم يستفيدوا من مرحلة تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الاستفادة الآن من تقليل الاغتراب من خلال مجموعة من الضوابط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.

الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من شبورة مائية قد تكون كثيفة على مناطق من شمال البلاد، وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية، بدءا من الرابعة فجر الأحد وحتى التاسعة صباحا.

