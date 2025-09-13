التموين: بدء حذف 4 فئات من بطاقات الدعم واستثناء أصحاب السيارات من القرار

تنقية بطاقات التموين، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية إجراءاتها في تنقية البطاقات التموينية، بهدف حذف غير المستحقين للدعم السلعي والخبز المدعم، وفتح المجال أمام الفئات الأولى بالرعاية للحصول على حقها الكامل في الدعم.

حذف تلك الفئات من منظومة الدعم التمويني

وأكدت وزارة التموين أن عملية التنقية التي تستهدف ضبط قواعد البيانات من خلال مراجعة دقيقة لأربع فئات أساسية، حيث بدأت الوزارة في حذف الفئات الآتية، وهي:

البطاقات التموينية التي تحمل أرقامًا قومية غير صحيحة.

الأفراد المتوفون الذين ما زالوا مدرجين على البطاقات ويصرف لهم دعم شهري.

الأفراد غير ذوي الصلة المدرجين على بطاقات لا تربطهم بها أي علاقة أسرية صحيحة.

المواطنون المقيمون خارج البلاد لفترات طويلة.

وتهدف هذه الخطوة هو تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، لافتة إلى أن مالكي السيارات الخاصة غير مدرجين ضمن محددات الحذف في الوقت الحالي، حيث تقتصر المراجعة على الفئات الأربع فقط.

وتعمل وزارة التموين على تحديث منظومة الدعم بشكل دوري، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تدقيق البيانات وتحقيق الشفافية في توزيع الدعم.

تأتي هذه الجهود استكمالًا لخطة الدولة الرامية إلى ضبط الأسواق وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية عبر إتاحة الدعم لمستحقيه الحقيقيين، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في مراجعة البيانات بشكل متواصل للتأكد من دقتها، مع إتاحة المجال أمام الأسر المستحقة للتسجيل والاستفادة من السلع المدعومة والخبز، حيث تستهدف ضمان استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من الدعم المخصص لهم، بما يعزز العدالة في التوزيع ويحقق أهداف الحماية الاجتماعية.

وكانت وزارة التموين تقوم بتطبيق محددات العدالة الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين حتى الشهر الماضي، وحذف الأفراد غير المستحقة، وتتمثل محددات الاستبعاد في الأتي:

امتلاك سيارة حديثة موديل 2017 فأحدث.

تجاوز مصروفات المدارس الخاصة للأبناء 50 ألف جنيه سنويًا.

حصول رب الأسرة على دخل شهري يبلغ 24 ألف جنيه فأكثر.

إيقاف صرف السلع والخبز لحاملي البطاقات التموينية الذين يستخدمون "ممارسة كهرباء" ولم يتقدموا لتركيب عداد كودي.

وأكدت الوزارة أن تطبيق هذه المحددات يترتب عليه وقف صرف التموين والخبز معًا، وليس السلع التموينية فقط.

