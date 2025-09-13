التموين: إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية بدءا من الغد

أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، البدء في إضافة المواليد على بطاقة التموين لعام 2025 عبر بوابة مصر الرقمية، ابتداءً من غد في محافظة بورسعيد.

وأوضح محمد شتا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الخدمة المتاحة بداية من الغد تتضمن استمارة تحديث البيانات، وهي خطوة أساسية ضمن مشروع استخدام الكارت الموحد للخدمات الحكومية في صرف الدعم التمويني.

وأضاف مساعد وزير التموين، أن المشروع يأتي بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الاتصالات، موضحًا أن تجربة المشروع في بورسعيد شملت 42 ألف أسرة تمكنوا من صرف المقررات التموينية والخبز خلال الثلاثة أشهر الماضية بسهولة ودون أي مشاكل، مؤكدًا نجاح التجربة.

وأشار إلى أنه سيتم تعميم التجربة على محافظة بورسعيد بالكامل بدءًا من الغد، بهدف تعميم النموذج على جميع محافظات الجمهورية لاحقًا، مضيفا أن إدخال البيانات على منصة مصر الرقمية يسهل الوصول إليها عند إضافة خدمات جديدة أو إدخال أفراد جدد، مشددًا على أن جميع الأسر في بورسعيد سيتم إدخال بياناتها خلال 3 أشهر، وسيتم إصدار كارت موحد لكل أسرة.

وتابع إن الخدمات المتاحة عبر الكارت الموحد ستختلف بحسب استحقاق كل أسرة، وتشمل الدعم التمويني والتأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة هامة نحو تسهيل وصول الخدمات الحكومية لجميع المواطنين.



التموين: إطلاق استمارة الخاصة بالخدمات التموينية ضمن منظومة الكارت الموحد للخدمات الحكومية .

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إطلاق استمارة إلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين، غدا الأحد، ولمدة ثلاثة أشهر، عبر منصة "مصر الرقمية. ".



وأوضحت وزارة التموين أن الاستمارة تهدف إلى تحديث بيانات المستفيدين طبقًا للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على حياتهم، مشددة على أن الخطوة لا تتضمن إضافة مستحقين جدد أو حذف آخرين في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أن تحديث البيانات يهدف إلى الحفاظ على استمرار حصول المواطنين على الدعم المخصص لهم، وفي الوقت نفسه إتاحة الفرصة لانضمام أشخاص جدد إلى المنظومة التموينية حال ثبوت استحقاقهم، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه الفعليين.





وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن إطلاق استمارة الخاصة بالخدمات التموينية ضمن منظومة الكارت الموحد للخدمات الحكومية، على أن تبدأ التجربة من محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، تمهيدًا لتعميمها تدريجيًا في باقي محافظات الجمهورية.

وزير التموين: 40 ألف أسرة استخدمت الكارت الموحد بديلا عن البطاقة التموينية في بورسعيد



وأكد الدكتور شريف فاروق أن إطلاق استمارة تحديث البيانات وإصدار الكارت الموحد يمثل خطوة جوهرية في مسار التحول الرقمي وتطوير منظومة الدعم، مشيرًا إلى أن التجربة بدأت في بورسعيد وشملت أكثر من 42 ألف أسرة بما يقارب 140 ألف مواطن، حيث استُخدم الكارت الموحد بديلًا عن بطاقة الأسرة التقليدية.

وأوضح الوزير أن الكارت مكّن المواطنين من صرف الخبز المدعوم، واستبدال نقاط الخبز، والحصول على مختلف الخدمات التموينية، لافتًا إلى أن نجاح التجربة شكّل دافعًا لتعميمها على نطاق أوسع.

