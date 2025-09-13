غدا، إطلاق استمارة إلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إطلاق استمارة إلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين، غدا الأحد، ولمدة ثلاثة أشهر، عبر منصة "مصر الرقمية. ".

وأوضحت وزارة التموين أن الاستمارة تهدف إلى تحديث بيانات المستفيدين طبقًا للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على حياتهم، مشددة على أن الخطوة لا تتضمن إضافة مستحقين جدد أو حذف آخرين في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أن تحديث البيانات يهدف إلى الحفاظ على استمرار حصول المواطنين على الدعم المخصص لهم، وفي الوقت نفسه إتاحة الفرصة لانضمام أشخاص جدد إلى المنظومة التموينية حال ثبوت استحقاقهم، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

التموين: إطلاق استمارة الخاصة بالخدمات التموينية ضمن منظومة الكارت الموحد للخدمات الحكومية .

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن إطلاق استمارة الخاصة بالخدمات التموينية ضمن منظومة الكارت الموحد للخدمات الحكومية، على أن تبدأ التجربة من محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، تمهيدًا لتعميمها تدريجيًا في باقي محافظات الجمهورية.

وزير التموين: 40 ألف أسرة استخدمت الكارت الموحد بديلا عن البطاقة التموينية في بورسعيد



وأكد الدكتور شريف فاروق أن إطلاق استمارة تحديث البيانات وإصدار الكارت الموحد يمثل خطوة جوهرية في مسار التحول الرقمي وتطوير منظومة الدعم، مشيرًا إلى أن التجربة بدأت في بورسعيد وشملت أكثر من 42 ألف أسرة بما يقارب 140 ألف مواطن، حيث استُخدم الكارت الموحد بديلًا عن بطاقة الأسرة التقليدية.

وأوضح الوزير أن الكارت مكّن المواطنين من صرف الخبز المدعوم، واستبدال نقاط الخبز، والحصول على مختلف الخدمات التموينية، لافتًا إلى أن نجاح التجربة شكّل دافعًا لتعميمها على نطاق أوسع.



وأشار فاروق إلى أن الاستمارة الجديدة تتيح للمواطنين إضافة أفراد جدد للأسرة أو تعديل بياناتهم بسهولة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه طبقًا للبيانات الرسمية، مؤكدًا أن التعاون مع وزارة الاتصالات كان عنصرًا حاسمًا في إنجاز المشروع.

وشدد الوزير على أن الكارت الموحد سيسهم في تبسيط الإجراءات وتوحيد قاعدة بيانات المستفيدين وتعزيز الشفافية وكفاءة إدارة الموارد، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تعميم التجربة على مستوى الجمهورية.

