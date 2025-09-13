السبت 13 سبتمبر 2025
أخبار مصر

موعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو
يختتم موقع التنسيق الإلكتروني خدمة تسجيل تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة بنظاميها الحديث والقديم غدا الأحد، وذلك وفقًا للضوابط المقررة.

موعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 

ويترقب طلاب الثانوية العامة موعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب، حيث أنه من المقرر إعلان نتيجة المرحلة يوم الإثنين وفقا لمصادر بوزارة التعليم العالي.

ويمكن لطلاب المرحلة الثالثة الحصول على نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب من خلال الرابط التالي 

خطوات التحويل من كلية لأخرى في تقليل الاغتراب 2025

يجب على الطلاب الراغبين في التحويل من كلية لأخرى في تقليل الاغتراب 2025، اتباع الخطوات الآتية:

  • الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.
  • اختيار تنسيق الثانوية العامة 2025
  • اختيار تحويلات تقليل الاغتراب 2025
  • إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب
  • يختار للطالب بين التحويل المناظر أو الغير مناظر
    ستظهر أمام الطالب قائمة بالكليات المتاحة للتحويل
  • يختار الطالب الكلية أو المعهد الذي يرغب في التحويل إليه.
  • يقوم الطالب بحفظ الاختيار الذي قام به
  • وينتظر نتيجة ظهور نتيجة التحويل على موقع التنسيق.
فتح تحويلات تقليل الاغتراب على موقع التنسيق
فتح تحويلات تقليل الاغتراب على موقع التنسيق

ضوابط تحويلات تقليل الاغتراب 2025

يمكن لطلاب المرحلتين الأولى والثانية ممن لم يستفيدوا من مرحلة تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الاستفادة الآن من تقليل الاغتراب من خلال مجموعة من الضوابط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات. 

ضوابط تحويلات تقليل الاغتراب 2025

وجاءت ضوابط تحويلات تقليل الاغتراب 2025 كالتالي:

• أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع.
• يشترط في التحويل غير المناظر استيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها، سواء أكان التحويل من كلية إلى أخرى أو من معهد إلى كلية، وذلك بالإضافة إلى الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها.
• لا يُسمح بالتحويلات الورقية، ويتم تقديم الطلبات إلكترونيًا فقط.
• يُتاح للطالب تقليل الاغتراب (التحويل) لمرة واحدة فقط.
• ضرورة استيفاء الشروط الإضافية للكلية المُراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).
• تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة وفي ضوء النسبة المقررة لتقليل الاغتراب.

