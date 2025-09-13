تصل إلى 2700 جنيه، أسعار مستلزمات الدراسة بالسلاسل التجارية الشهيرة (صور)

تبدأ الأسر المصرية رحلة البحث عن المستلزمات المدرسية الأساسية لأبنائها، وذلك مع اقتراب العام الدراسي الجديد، ورحلة هذا العام تبدو أكثر تكلفة من أي وقت مضى بسبب ارتفاع الأسعار.

قامت فيتو بجولة ميدانية في الأسواق تكشف عن ارتفاع غير مسبوق في أسعار الحقائب، والزمزميات، وصناديق الطعام (اللانش بوكس)، هذا الارتفاع ليس مقصورًا على المنتجات المستوردة أو ذات العلامات التجارية المعروفة، بل يمتد ليشمل المنتجات المحلية أيضًا، الأمر الذي يعكس تحديات اقتصادية تواجه القطاع التجاري والمستهلك على حد سواء.

جولة في الأسواق: تفاوت كبير في أسعار "اللانش بوكس" و"الزمزميات"

كشفت الجولة عن تفاوت كبير في أسعار صناديق الطعام (اللانش بوكس) والزمزميات، حيث تتراوح الأسعار بناءً على جودة المنتج، ومادته، وعلامته التجارية.

فبينما يمكن العثور على أنواع شعبية بأسعار معقولة، تصل أسعار بعض المنتجات ذات العلامات التجارية الشهيرة إلى مستويات مرتفعة جدًا.

أسعار اللانش بوكس:

لانش بوكس حجم صغير ملون: 299 جنيهًا.

لانش بوكس بلاستيك شفاف بدون أشكال: 199 جنيهًا.

لانش بوكس حجم صغير: 179 جنيهًا.

لانش بوكس مربع بانانا: 350 جنيهًا.

بانانا لانش بوكس 1,8 لتر دورين: 150 جنيهًا.

بانانا لانش بوكس 1.5 لتر: 140 جنيهًا.

لانش بوكس بيضاوي الشكل ميجوز: يتراوح من 150 إلى 180 جنيهًا.

لانش بوكس ميكس ستار 1.4 لتر: 115 جنيهًا.

لانش بوكس مقسم دورين بانانا 1.5 لتر: يتراوح من 225 إلى 350 جنيهًا.

سيجما لانش بوكس ألوان 2,25 لتر: 300 جنيه.

جوندول لانش بوكس أشكال وألوان: 84 جنيهًا.

أسعار الزمزميات:

زجاجة مياه ألوان: تتراوح من 80 إلى 120 جنيهًا.

زجاجة مياه بانانا حجم كبير: 120 جنيهًا.

زجاجة مياه بانانا حجم صغير: 80 جنيهًا و100 جنيه.

زمزمية بلاستيك ألوان بحزام: 144جنيهًا.

زجاجة مياه بحزام بينك 750 ملي: 365 جنيهًا.

زجاجة مياه رياضية أشكال: 88 جنيهًا.

زجاجة مياه أكريليك ألوان 500 مل: 59 جنيهًا.

لوك & لوك زجاجة مياه ألوان 1 لتر: 396 جنيهًا.

زجاجة مياه أشكال بحزام: 270 جنيهًا.

زجاجة تانك مي ستيل 650 مل: 625 جنيهًا.

حقائب مدرسية بأسعار تفوق التوقعات

تُعد الحقائب المدرسية من أهم وأغلى المستلزمات التي تحتاجها الأسر، وهذا العام شهدت أسعارها قفزة كبيرة، حيث ارتفعت أسعار شنط المدارس للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026، ليصل سعر الشنطة لبعض العلامات التجارية في المحلات التجارية الشعبية والمتوسطة إلى 4 آلاف جنيه

أسعار شنط المدارس:

شنطة مدرسة 3 ألوان وسط: 385 جنيهًا.

شنطة ظهر مدرسة ولادي: 717 جنيهًا.

شنطة حضانة ليلو وستيتش: 899 جنيهًا.

شنطة حضانة خامة ثقيلة: 999 جنيهًا.

شنطة مدرسة قماش: 1199 جنيهًا.

شنطة ظهر مدرسة يونيكورن: 1950 جنيهًا.

شنطة ظهر بناتي: 1900 جنيه.

شنطة مدرسة ملونة حجم وسط: 2418 جنيهًا.

شنطة باتمان: 1950 جنيهًا.

شنطة باز يطير: 2700 جنيه.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026

تستعد المدارس الحكومية والرسمية والخاصة لاستقبال طلابها في عام دراسي جديد ينطلق يوم السبت 20 سبتمبر 2025.

ويشمل هذا الموعد جميع الصفوف، من رياض الأطفال وصولًا إلى المرحلة الثانوية.

الفصل الدراسي الأول: 14 أسبوعًا من الدراسة

يستمر الفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا، حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات صفوف النقل يوم 10 يناير 2026.

أما امتحانات الشهادة الإعدادية، فستنطلق بعد ذلك بأسبوع، في 17 يناير 2026.

وستلي فترة الامتحانات إجازة منتصف العام التي تبدأ يوم 24 يناير وتستمر حتى 5 فبراير 2026.

الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام

ينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم 7 فبراير 2026، ليواصل الطلاب مسيرتهم التعليمية حتى نهاية العام الدراسي المحدد في 11 يونيو 2026.

ويبلغ العدد الإجمالي لأيام الدراسة الفعلية 172 يومًا، مقسمة إلى 88 يومًا للفصل الأول و84 يومًا للفصل الثاني.

المدارس الدولية تسبق الموعد الرسمي

تجدر الإشارة إلى أن المدارس الدولية بدأت الدراسة قبل المدارس الحكومية، حيث انطلق العام الدراسي لديها يوم الأحد 7 سبتمبر 2025، بما يتناسب مع أنظمتها التعليمية المختلفة.

