أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يتصدر الدوري.. الأهلي يستعد لمواجهة إنبي.. ويوفنتوس يهزم إنتر ميلان 4-3 في كلاسيكو الدوري الإيطالي

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها

فاز نادي الزمالك على المصري بثلاثة أهداف نظيفة على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

نجح عدي الدباغ في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 30 بعد جملة فنية بين أدام كايد وناصر ماهر

وبعدها سجل عمر جابر الهدف الثاني لصالح الزمالك قبل أن يسجل عبد الله السعيد ثالث الأهداف من علامة الجزاء

خطف محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي السابق الأضواء، في أول ظهور رسمي له مع القادسية الكويتي، بعد انضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث ساهم في فوز فريقه على النصر ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الكويتي.

وشهدت المباراة ظهورا مميزا لنجم الأهلي السابق، حيث قدم كهربا أداء جيدا حتى الدقيقة 65، إذ نجح في صناعة الهدف الثالث للقادسية، والذي سجله النجم الكويتي بدر المطوع، قبل أن يضع بصمته الخاصة بتسجيل الهدف الرابع بطريقة رائعة في الدقيقة 62، ليحتفل بعدها مع المدير الفني التونسي نبيل معلول.

فاز يوفنتوس على إنتر ميلان بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، على ملعب “أليانز ستاديوم” في تورينو، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وسجل هدفي اليوفي كل من كيلي، يلدز، تورام، وفاسيلي بينما سجل لإنتر ميلان كل من هاكان تشالهان أوجلو هدفين وتورام هدف.

قائمة الأهلي أمام إنبي

أعلن عماد النحاس مدرب النادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة نظيره إنبي في الجولة السادسة من الدوري الممتاز، في المباراة المقرر إقامتها غدا الأحد على استاد المقاولون العرب.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفي شوبير



خط الدفاع: ياسين مرعي وأحمد بيكهام ومصطفى العش ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا



خط الوسط: إمام عاشور ومحمد علي بن رمضان ومحمود تريزيجيه وأحمد رضا وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وأحمد مصطفى زيزو وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: جارديشار ومحمد شريف

كشف مصدر مقرب من الكابتن عبد الحميد بسيوني، عن تفاصيل الحالة الصحية لمدرب نادي حرس الحدود، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة صباح اليوم السبت قبل مواجهة الجونة في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو أن بسيوني، نقل إلى أحد المستشفيات في الإسكندرية عقب شعوره بآلام حادة، حيث خضع لجراحة عاجلة تكللت بالنجاح، أجري خلالها قسطرة وتم تركيب دعامتين في القلب.

وأضاف المصدر أن المدير الفني استعاد وعيه وحالته مستقرة الآن، لكنه سيظل متواجدا في غرفة الرعاية المركزة حتي الغد للاطمئنان علي حالته الصحية، مشيرا إلى أن خروجه من المستشفى قد يكون مساء الغد حال الاطمئنان عليه أو قد يكون يوم الاثنين المقبل.

نشر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول صورة على حسابه بموقع إكس، رفقة الجراح العالمي مجدي يعقوب.





