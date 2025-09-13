السبت 13 سبتمبر 2025
كلاسيكو الدوري الإيطالي، يوفنتوس ينهي الشوط الأول لصالحه أمام إنتر ميلان

يوفنتوس وإنتر
يوفنتوس وإنتر

تقدم يوفنتوس على إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول على ملعب “أليانز ستاديوم” في تورينو، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وسجل هدفي اليوفي كل من ليويد كيلي (14') وكينان يلدز (38') بينما هدف إنتر ميلان سجله هاكان تشالهان أوجلو (30').

تشكيل يوفنتوس أمام إنتر

حراسة المرمى: ميكيلي دي جريجوريو.

خط الدفاع: لويد كيلي، جليسون بريمر، فيديريكو جاتي.

خط الوسط: ماكيني، كيفرين تورام، مانويل لوكاتيلي، بيير كالولو.

خط الهجوم: كينان يلدز، تيون كووبميينيرز، فيلافيتش.

الصورة

تشكيل إنتر ميلان أمام يوفنتوس

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: أليساندرو باستوني، فرانشيسكو أتشيربي، مانويل أكانجي.

خط الوسط: كارلوس،مختاريان، هاكان تشالهان أوغلو، نيكولو باريلا، دينزل دومفريس.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام.

الصورة

 

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 6 نقاط بينما يأتي انتر ميلان بالمركز السادس برصيد 3 نقاط.

المواجهة بين الفريقين تعود جذورها إلى 1909، حيث يعدان الأكثر تتويجًا بالكالتشيو.

وشهد الموسم الماضي مواجهتين مثيرتين بين الفريقين، الأولى انتهت بالتعادل 4-4 في ميلانو، فيما حسم يوفنتوس لقاء الإياب بثنائية قادته لتفوق جديد على أرضه.

وإجمالًا، خاض الفريقان 240 مواجهة رسمية، فاز يوفنتوس في 110 لقاءات، بينما حقق إنتر 70 انتصارًا، وانتهت 60 مواجهة بالتعادل.

