حياة الطفل محمد في رقبة التأمين الصحي بأسيوط!

طفل جميل أصابه مرض نادر.. ورغم أنه قضاء الله وقدره، لكن حظه وجيله كله أن قرر الرئيس السيسي قبل سنوات تحمل الدولة مسئولية علاج عدد من أمراض الأطفال، مهما كانت تكلفتها.. عكس ما كان لسنوات طويلة قبلها منذ معرفة كينونة هذه الأمراض وصعوبة علاجها..

وقبل عامين تقدمت أسرة الطفل بطلب لمنظومة شكاوى مجلس الوزراء، للاستفادة من العلاج المتاح.. وأنجزت المنظومة إجراءات الدواء بالفعل، بعد تحاليل عديدة وبدأ الطفل في صرفه.. وتعافى بعد فقدان الأمل.. ولكن صعوبة المرض في العلاج لفترة طويلة من مرحلة الطفولة ، بينما خطورته في ضرورة صرف علاجه بانتظام حتى أن أغلب الحالات تنتكس إن تأخر صرف العلاج!



واليوم يكمل الطفل -الذي طلبت أسرته عدم ذكر اسمه- الشهر السادس دون صرف العلاج المقرر.. والسؤال: أكد التأمين الصحي بأسيوط -وهو هيئة كبيرة تعد مركزًا للتأمين الصحي بصعيد مصر وشمال ووسط الصعيد تحديدًا- أن العلاج غير موجود!



حملت الأسرة طفلها إلى القاهرة حيث المتابعة الدورية بمستشفى الدمرداش، الذي أكد فيه رئيس قسم الوراثة أن العلاج موجود في أسيوط وعليهم مراجعة التأمين هناك!



هذه المتاهة -ونختصرها إلي أقصي حد ممكن- التي تمر كل ثانية فيها مستمرة منذ أشهر دون حل! فما الحل؟! ما الحل لأسرة تبحث عن إنقاذ طفلها البريء الذي لا يعرف شيئا ولا يفهم شيئا عن صور ومظاهر البيروقراطية، ولا يعي إلا آلامه وحيرة والده ودموع والدته؟! ما الحل والوقت ينفد؟!



في الأخير.. هذا بلاغ للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة على أمل تدخله العاجل.. كما يفعل في مثل هذه الحالات شديدة الإنسانية.. ربما هناك حالات مماثلة تعاني في صمت ولا تعرف كيف الطريق إليه!

في كل الأحوال يتحمل التأمين الصحي في أسيوط.. وحتى إشعار آخر المسئولية لأنه الجهة المسؤولة في بلادنا عن الأدوية وتوفيرها وبدائلها!

ملحوظة: كافة البيانات عن الطفل وأسرته وطرق التواصل معها لدينا لكل من يهمه أو سيهمه الأمر!

