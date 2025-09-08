القيم المحمدية التي يقصدها الرئيس!

هل معقول ما يحدث؟! هجمة شرسة على الرئيس السيسي بسبب جملة "إحياء منظومة القيم المحمدية"؟! في احتفالات المولد النبوي الشريف، والتي يرى هؤلاء أننا ذاهبون -بسببها- الي دولة دينية!!



المتطرفون على الجانب الآخر من المعادلة.. مسلمون يزعمون تمسكهم بمدنية الدولة هم من يقودون الحملة هذه المرة.. المستمرة إلى كتابة هذه السطور.. خوفًا -كما يصرخون يعني- على المواطنة التي ستضيع وحقوق غير المسلمين التي في خطر، وقناة على اليوتيوب تقدم حلقة كاملة عن الاحتفال وعن التوجه الجديد في مصر ثم تتعامل مع الموضوع ببذاءة متناهية تعتمد علي تراث هاجمته مرارًا ورفضته تكرارًا!



السؤال: كيف أصبح هؤلاء كتابًا وهم لا يعرفون الفرق بين الشرعي والأخلاقي؟! بين التكليفات من كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة وبين منظومة الأخلاق التي عرفتها البشرية وأجمعت عليها بفطرتها؟!

كل البشرية.. مسلمين ومسيحيين وبوذيين وهندوس وحتى اللادينيين يرفضون القتل ويستنكرون الكذب والسرقة والاستيلاء على حقوق الآخرين، وكذلك مع شهادة الزور وتكليف الأطفال أو الشيوخ بغير ما يطيقون.



بل وستجد القيم ذاتها حتى عند القبائل الأفريقية أو حتى في تراث الهنود الحمر وكل الجماعات التي لم تصل إليها الأديان السماوية من الأساس!



لماذا؟! الفطرة البشرية.. الموجودة مع بداية الضمير البشري منذ وعي قابيل بجريمته بحق أخيه! فما لهذا كله بالتعاليم الدينية الخاصة بالإسلام وحده؟ فرق هائل بين الدعوة إلى الصلاة والصيام والزكاة والحج وبين الدعوة إلى الصدق والأمانة وعدم الزنا ولا الغش في الميزان ولا التدليس في البيع والتجارة.. إلخ إلخ.



هذه عبادات وتلك أخلاقيات.. هذه أعمدة الدين وتلك أعمدة المجتمع.. هذه عقابها في الآخرة وهذه عقابها في الدنيا! كيف لا يعرف هؤلاء كل ذلك؟! أم هو التربص والسلام؟! هل لأن السيسي قال المحمدية؟ طيب وفي مولد محمد عليه الصلاة والسلام سيقول أخلاق مَن؟! كلنا نتحدث في مناسبات عديدة عن تعاليم السيد المسيح وعن الله محبة، فماذا عن ذلك؟! ماذا في ذلك؟



كلنا.. كلنا جميعًا يسعدنا التعامل مع الصادق، عفّ البيان، عفيف اليد، الأمين.. صاحب الأخلاق الطيبة.. بغض النظر عن دينه! ماذا جرى للبعض؟! ما فائدة افتعال الأزمات؟! فائض الرفض يجب ترشيده.. البعض الآن يرفض على نفسه!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.