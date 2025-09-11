الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

خليل الحية وخالد مشعل.. سر الاختفاء!

أين الحية ومشعل؟! الأخير تعرض لمحاولة اغتيال قبل سنوات برش مادة سامة في الأردن، وبسبب فشل العملية والفضيحة الصهيونية طلب الملك حسين الترياق الشافي، وأنقذ مشعل من الموت، لكنه ظهر بعد التعافي مباشرة!


كثيرون تعرضوا لمحاولات شبيهة، ربما أشهرها محاولة الإخوان المجرمين اغتيال جمال عبد الناصر في الإسكندرية، وظهر يواجه الموقف حتى قبل التأكد من فشل العملية!


لذا.. يفرض السؤال نفسه: أين قيادات الحركة ممن استُهدفوا؟! تبقى أمام عدة احتمالات.. إما أنهم أصيبوا في الحادث بما لا يسمح لهم بطمأنة جمهورهم أو حتى الفرح بأي فشل للعدو الصهيوني.. لم يزالوا تحت العلاج.. تحت الملاحظة الطبية.. أو تحت إجراءات أمنية صارمة لا تسمح بأي اختراق سريع يمكن العدو من تكرار المحاولة..


الاحتمال الأول وارد.. ويبدو أنه لا إصابات خطرة، وإلا كان التمهيد لأي احتمالات لهذه الإصابات الخطرة مهمًا.. لأن أي تدهور في صحة أي قيادة بما يعرّضه للموت سيجعل النشوة عند العدو كبيرة، وسيقال إن الموت حدث مع الضربة وبسببها، وتم إخفاء الخبر!

طعنة الدوحة!

نتائج فشل العملية الصهيونية بالدوحة!

الثاني وارد جدًا.. حتي يمكن أن يخابطوا الرأي العام وهم في أفضل صورة وفي أمان تام.. قد يكونوا في حماية قوات أمن قطرية خاصة.. قد يكونوا في فنادق مكتظة بالنزلاء يصعب معها ضربهم.. قد يكونوا في القاعدة التركية بقطر وهو أأمن الأماكن.. قد يكونوا غادروا قطر بأسماء مستعارة أو حتى بطائرة خاصة لا تحتاج إلى أوراق أو إلى إجراءات رسمية!
الإجابة عند الأيام.. أو عند مذكرات الساسة واعترافات رجال المخابرات في المستقبل!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصهيونية خالد مشعل خليل الحية قيادات حركة حماس استهداف إسرائيل لقادة حماس في قطر فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي احمد رفعت

مواد متعلقة

القيم المحمدية التي يقصدها الرئيس!

الظاهرة الكشكية في الخطابة المنبرية!

المواجهة مع الإخوان في ماسبيرو.. الشهادة لله!

شاورما لقاء سويدان!

الصامت الرسمي.. في بعض وزارات مصر ومحافظاتها!

الأكثر قراءة

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

مصرع عامل وإصابة آخر بعد سقوطهما من أعلى سقالة في الإسكندرية

لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

قبل بدء الدراسة، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 بالجامعات

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads