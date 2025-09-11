خليل الحية وخالد مشعل.. سر الاختفاء!

أين الحية ومشعل؟! الأخير تعرض لمحاولة اغتيال قبل سنوات برش مادة سامة في الأردن، وبسبب فشل العملية والفضيحة الصهيونية طلب الملك حسين الترياق الشافي، وأنقذ مشعل من الموت، لكنه ظهر بعد التعافي مباشرة!



كثيرون تعرضوا لمحاولات شبيهة، ربما أشهرها محاولة الإخوان المجرمين اغتيال جمال عبد الناصر في الإسكندرية، وظهر يواجه الموقف حتى قبل التأكد من فشل العملية!



لذا.. يفرض السؤال نفسه: أين قيادات الحركة ممن استُهدفوا؟! تبقى أمام عدة احتمالات.. إما أنهم أصيبوا في الحادث بما لا يسمح لهم بطمأنة جمهورهم أو حتى الفرح بأي فشل للعدو الصهيوني.. لم يزالوا تحت العلاج.. تحت الملاحظة الطبية.. أو تحت إجراءات أمنية صارمة لا تسمح بأي اختراق سريع يمكن العدو من تكرار المحاولة..



الاحتمال الأول وارد.. ويبدو أنه لا إصابات خطرة، وإلا كان التمهيد لأي احتمالات لهذه الإصابات الخطرة مهمًا.. لأن أي تدهور في صحة أي قيادة بما يعرّضه للموت سيجعل النشوة عند العدو كبيرة، وسيقال إن الموت حدث مع الضربة وبسببها، وتم إخفاء الخبر!

الثاني وارد جدًا.. حتي يمكن أن يخابطوا الرأي العام وهم في أفضل صورة وفي أمان تام.. قد يكونوا في حماية قوات أمن قطرية خاصة.. قد يكونوا في فنادق مكتظة بالنزلاء يصعب معها ضربهم.. قد يكونوا في القاعدة التركية بقطر وهو أأمن الأماكن.. قد يكونوا غادروا قطر بأسماء مستعارة أو حتى بطائرة خاصة لا تحتاج إلى أوراق أو إلى إجراءات رسمية!

الإجابة عند الأيام.. أو عند مذكرات الساسة واعترافات رجال المخابرات في المستقبل!

