نتنياهو يزعم: قادة حماس المقيمون في قطر لا يكترثون لشعب غزة

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت: إن قادة حركة حماس المقيمين في دولة قطر لا يكترثون لشعب غزة، وذلك وفق تعبيره.

وزعم نتنياهو: "التخلص من قادة حماس يزيل العقبة الرئيسية أمام إطلاق سراح جميع رهائننا وإنهاء الحرب".

رسالة نتنياهو إلى قطر

وفي سياق متصل، وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء الماضي، رسالة إلى قطر قال فيها: "أقول لقطر وكل البلدان التي تؤوي الإرهابيين على أراضيها بأن تطردهم أو تقدمهم للعدالة وإلا سنتولّى ذلك بأنفسنا"، على حد تعبيره، وذلك بدلا من أن يقدم اعتذاره عن الهجمات.

هجوم إسرائيل إجرامي يهدد أمن قطر

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أكد الأمير تميم بن حمد، أمير دولة قطر، خلال اتصال هاتفي تلقاه من السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عمان، أن قطر ستتخذ كافة الإجراءات لحماية أمنها، والمحافظة على سيادتها تجاه الهجوم الإسرائيلي السافر.

وأعلن الديوان الأميري بقطر، أن تميم بن حمد، أمير قطر، تلقى اتصالا من السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عمان، أكد فيه أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة هو عمل إجرامي، ويهدد أمن قطر والمنطقة برمتها.

وكان أمير قطر تلقى اتصالات مماثلة من ولي العهد السعودي، والرئيس الأمريكي، وأمير الكويت، ورئيس الإمارات، وملك الأردن، والرئيس المصري، والرئيس التركي، والرئيس الصومالي، والرئيس السوري، والرئيس الموريتاني، والرئيس الإيراني، والرئيس العراقي، والرئيس الإندونيسي، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ورئيس وزراء باكستان، ورئيس وزراء بريطانيا، والمستشار الألماني.

