تأجيل محاكمة شاب بتهمة إنهاء حياة والده والشروع في قتل والدته بالفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهم صلاح الدين رجب عبد الحميد خير الله، 36 عامًا، عامل، محبوس احتياطيًا على ذمة القضية، لجلسة 10 نوفمبر المقبل، لاتهامه بقتل والده عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل والدته باستخدام سلاح أبيض "سكين".

الأحداث من أوراق القضية

وكشفت أوراق القضية أن المتهم، في الأول من مايو الماضي بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، عقد العزم وبيت النية على قتل والده، وانقضّ عليه داخل غرفة نومه، مسددًا له طعنات نافذة أودت بحياته في الحال، وفق ما ورد بتقرير الصفة التشريحية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم، بعد ارتكابه الجريمة الأولى، حاول قتل والدته هدى السيد إسماعيل محمد، مسددًا لها طعنة أعلى ظهرها، إلا أن محاولته لم تكتمل بعدما تم إسعافها وإنقاذ حياتها.

كما نسبت النيابة العامة للمتهم إحراز سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني، واستخدامه في ارتكاب الجريمتين، وأسندت إليه ارتكاب الجناية والجنحة المؤثمة بعدد من مواد قانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.