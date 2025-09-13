السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تأجيل محاكمة شاب بتهمة إنهاء حياة والده والشروع في قتل والدته بالفيوم

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

قررت محكمة جنايات الفيوم، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهم صلاح الدين رجب عبد الحميد خير الله، 36 عامًا، عامل، محبوس احتياطيًا على ذمة القضية، لجلسة 10 نوفمبر المقبل، لاتهامه بقتل والده عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل والدته باستخدام سلاح أبيض "سكين".

الأحداث من أوراق القضية

وكشفت أوراق القضية أن المتهم، في الأول من مايو الماضي بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، عقد العزم وبيت النية على قتل والده، وانقضّ عليه داخل غرفة نومه، مسددًا له طعنات نافذة أودت بحياته في الحال، وفق ما ورد بتقرير الصفة التشريحية. 

وأوضحت التحقيقات أن المتهم، بعد ارتكابه الجريمة الأولى، حاول قتل والدته هدى السيد إسماعيل محمد، مسددًا لها طعنة أعلى ظهرها، إلا أن محاولته لم تكتمل بعدما تم إسعافها وإنقاذ حياتها.

 

اليوم، أولى جلسات محاكمة عامل أنهى حياة والده وشرع في قتل والدته بالفيوم

جنايات الفيوم تنظر قضية شاب حاول مواقعة جارته تحت تهديد السلاح

كما نسبت النيابة العامة للمتهم إحراز سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني، واستخدامه في ارتكاب الجريمتين، وأسندت إليه ارتكاب الجناية والجنحة المؤثمة بعدد من مواد قانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الشروع فى قتل الصفة التشريحية بمحافظة الفيوم تأجيل محاكمة تقرير الصفة التشريحية محافظة الفيوم محكمة جنايات الفيوم

مواد متعلقة

اليوم، أولى جلسات محاكمة عامل أنهى حياة والده وشرع في قتل والدته بالفيوم

«فيتو» تقدم نماذج من نبلاء ورموز مصر لإثراء الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية.. مبادرة نطرحها بعيدا عن الإقصاء والتهميش والتكرار

أخبار مصر اليوم، 10 تكليفات من السيسي للحكومة للحفاظ على صحة المصريين، 9 ضوابط لاستخدام ماكينات الصرف التمويني، الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى، درجات الحرارة المتوقعة غدا

في القصاص حياة.. تنفيذ حكم الإعدام في سفاح الإسماعيلية.. الجاني ذبح مواطنًا وفصل رأسه وسار بها أمام المارة في الشارع.. والمخدرات السبب الرئيسي في الجريمة البشعة

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يعلن ارتفاع التضخم.. البيتكوين تقترب من 120 ألف دولار.. الضرائب تكشف آخر موعد لتقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات والأجور

تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل عمه في الإسكندرية

الأكثر قراءة

غدا، إطلاق استمارة إلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين

التموين: بدء حذف 4 فئات من بطاقات الدعم واستثناء أصحاب السيارات من القرار

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة فى واقعة القبض على أخطر تاجر مخدرات بحدائق القبة (فيديو)

الديون وتخفيضها

الدوري السعودي، الهلال يتأخر أمام القادسية بهدف في الشوط الأول (فيديو)

البيضاء تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

تسللوا لسرقته، القبض على 4 سودانيين أنهوا حياة شخص داخل شقته بالشوم في المعادي

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنام عن صلاة الفجر فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس، وهل علي إثم؟ الأزهر يجيب

هل حفظ القرآن الكريم فرض عين، وما فضله؟

متى تُصلّى صلاة الاستخارة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads