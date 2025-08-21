في القصاص حياة.. تنفيذ حكم الإعدام في سفاح الإسماعيلية.. الجاني ذبح مواطنًا وفصل رأسه وسار بها أمام المارة في الشارع.. والمخدرات السبب الرئيسي في الجريمة البشعة

نفذت مصلحة السجون، صباح اليوم الخميس حكم الإعدام شنقًا بحق المتهم المعروف إعلاميًّا بـ"سفاح الإسماعيلية"، داخل سجن وادي النطرون، وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك عقب استنفاد جميع درجات التقاضي وصدور الحكم النهائي من محكمة النقض.

تفاصيل جريمة هزت الإسماعيلية

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر نوفمبر 2021، حين أقدم المتهم على ارتكاب جريمة بشعة هزّت الرأي العام، حيث قام بذبح أحد المواطنين في وضح النهار أحد الشوارع الحيوية أمام المارة بمدينة الإسماعيلية، ثم فصل رأس المجنى عليه عن جسده بطريقة وحشية، وأصاب آخرين أثناء محاولتهما إنقاذ الضحية.

القبض على المتهم

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم في موقع الحادث، وأحيل إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بإعدامه شنقًا، وأيدت محكمة النقض الحكم ليصبح نهائيًا واجب النفاذ

اعترافات دبور بذبح مواطن في الإسماعيلية

وجاء في نص اعترافات المتهم "دبور"، الذي أقر فيها بارتكاب الواقعة صراحة، حيث اعترف باستخدامه - في البداية - سلاحا أبيض صغير مسددًا عدة طعنات، مضيفًا: “أحمد حاول يبعد عني ولكني لاحقته وكملت طعن، وطلعت السكينة الكبيرة وطعنته بأكثر من طعنة”.

وأضاف: “هي طلبت معايا كدة لأني كنت شارب قبلها مخدر الشابو، وقعدت أضربه بيها كذا ضربة على راسه وجسمه وأكتافه، لغاية ما وقع على الأرض، وفضلت برضه مكمل بالسكينة الكبيرة على راسه وجسمه ورقبته”.

وتابع المتهم بذبح مواطن في الإسماعيلية: “كان فيه واحد راكب عجلة عمال بيحجز وبيقول لي خلاص، وأنا ما ركزتش معاه، وفضلت أكمل ضرب في أحمد، وبعدها رحت مسكت السكينة الصغيرة فصلت بيها رأسه عن جسمه، وأخدت راسه ومشيت بيها في الشارع”.

المتهم التف خلف المجني عليه ونحره

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها التي تنفرد فيتو بنشرها بأن النيابة العامة تتهم عبد الرحمن نظمي محمد إبراهيم وشهرته دبور لأنه في يوم 1 نوفمبر 2021 بدائرة قسم ثان الإسماعيلية قتل عمدا المجني عليه أحمد محمد صديق علي بأن التف خلفه واستل سكينا وجز عنقه وانهال عليه طعنا وما أن حاول المجني عليه الفرار بغية النجاة حتى لاحقه بضرباته القاتلة فأسقطه أرضا واستل ساطورا وانهال به على عموم جسده حتى أيقن من وفاته فاجتذ عنقه فاصلا رأسه عن جسده قاصدا من كل ما أتاه قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وأضافت الحيثيات أنه قد اقترنت بتلك الجناية جنايتين آخريين وذلك على النحو التالي:

شرع دبور في قتل المجني عليه محمود أحمد إبراهيم عمدا بأن باغته بضربه بواسطة سلاحه الأبيض سنجة من خلفه استقرت بجيده واتبعها بضربتين استقرتا بيده اليسري وساقه اليسري قاصدا من ذلك قتله، فأحدث ما به من إصابات والثانية بالتقرير الطبي المرفق إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل له فيه ألا وهو مداركة المجني عليه للعلاج.

كما شرع المتهم دبور في قتل المجني عليه سليمان عايد محمد عايد بأن طعنه بصدره بواسطة سلاحه الأبيض سكين وأنه لاحقه بأخرى استقرت بذراعه اليسرى فأحدث ما به من إصابات وقد تقدمت تلك الجناية المقترنة جريمة إحراز بقصد التعاطي مخدر الميثامفيتانمين في غير الأحوال المصرح بها قانونا

مكواة الشعر وسيلة الاستدراج

وأضافت المحكمة في حيثياتها أن الواقعة وحسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجداننا مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه وفيما أقر به المتهم عبد الرحمن نظمي وشهرته دبور بتحقيقات النيابة العامة أنه وأثناء سيره بالشارع أبصر المجني عليه أحمد محمد صديق علي مستقلا دراجة بخارية " تروسيكل" وحينما أبصره الأخير توقف وتوجه إليه المتهم لسؤاله عن مكواة شعر سبق أن أعطاها له لإصلاحها فأكد له بأنه تم إصلاحها وطلب منه التوجه للمحل الخاص به لاستلامها شريطة ان يقوم معه بأعمال أخلاقية شاذة كما كان يفعل معه من قبل وإلا سيقوم بفضحه مما أثار غضبه وخوفه من افتضاح أمره فأخرج المتهم سلاح أبيض "سكين" من بين طيات ملابسه وقام بنحر المجني عليه من رقبته ثم كال له العديد من الضربات بمختلف أنحاء جسده مما أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ومن ضمنها فصل الرأس عن الجسد تماما والتي أودت بحياته.

وفوجئ المتهم بأحد الأشخاص مستقلا دراجة هوائية يحاول منعه إلا أن المتهم لم يعر لذلك اهتماما وحاول التعدي بها على المجني عليه حتى أسقطه أرضا وقام بفصل رأسه عن جسده بالسكين ثم أمسك برأسه ووضعها في كيس أسود اللون وسار بها بالشارع وحينها أبصر المجنى عليه محمود أحمد إبراهيم فقام بالتعدي عليه بالسكين الكبير محدثا ما به من إصابات، وكذلك تعدى على المجني عليه سليمان عايد حمد عايد وعقب ذلك حاول الفرار إلا أن الأهالي قاموا بالعدو خلفه وتعدوا عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات حال كونه من متعاطي المواد المخدرة.

وقد توصلت تحريات الرائد حازم حسام السيد رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية إلى صحة ارتكاب الواقعة وقد ثبت معمليا للمحكمة أن عينة بول ودم المتهم جاءت بنتيجة إيجابية لمخدر الشابو.

