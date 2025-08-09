السبت 09 أغسطس 2025
حوادث

تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل عمه في الإسكندرية

تأجيل محاكمة عاطل
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل عمه في الإسكندرية

 قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار سمير علي محمد شرباش رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار طارق إبراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وعمرو زكي سكرتير محكمة الجنايات، تأجيل محاكمة المتهم "م.م.ا" إلى جلسة دور الانعقاد القادم مع استمرار حبس المتهم لاتهامه في قتل عمه المجني عليه " أ.ا.ج".

التعليم العالي تكشف موعد انتهاء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

الصحة: إحلال وتجديد 185 ماكينة غسيل كلوي وافتتاح 6 وحدات جديدة على مستوى الجمهورية

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 6994 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية اول،يفيد بقيام المتهم بالتعدي علي المجني عليه بسلاح أبيض بدائرة القسم.


تبين من التحقيقات، أنه خلال تواجد المتهم "م.م.ا" في مجلس عرفي رفقة عمه المجني عليه " أ.ا.ج"، متجاذبي أطراف الحديث، تلفظ المجني عليه بألفاظ نابية في والد المتهم وشقيقه بسبب خلافات حول ميراث، فأثار ذلك حفيظة المتهم واستل سكينا وانهال على المجني عليه مسددا له طعنات متتالية فسقط على الأرض وفاضت روح المجني عليه لبارئها متأثرا بإصابته.

 

 وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها.

