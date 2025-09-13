السبت 13 سبتمبر 2025
رياضة

شوط أول سلبي بين غزل المحلة والمقاولون العرب بالدوري

غزل المحلة
غزل المحلة

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة غزل المحلة مع المقاولون العرب بالتعادل السلبي، في المباراة المقامة بينهما اليوم على استاد غزل المحلة، ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز. 

تشكيل غزل المحلة أمام المقاولون العرب 

حراسة المرمي: عامر عامر 

خط الدفاع: يحيى زكريا والعش وأحمد شوشة وعموري 

خط الوسط: العرفاوي وبسام وليد وميهوب وموري توريه. 

خط الهجوم: جريندو وأحمد عتمان

تشكيل المقاولون العرب أمام غزل المحلة

 ويضم تشكيل المقاولون محمود أبوالسعود في حراسة المرمي وأمير عايد ولؤي وائل ومصطفى جمال وإبراهيم القاضي وإسلام جابر ونادر هشام وعمر الوحش وجواكيم أوجيرا ومحمود جودة ومحمد عنتر.

وتضم دكة البدلاء محمود الحضري ومحمد الكرتة ومحمد هاني تريكا واسلام عبداللاه وجوزيف أوشايا وبنجامين اوكورنكو وتشارلز باساي ويوسف عفيفي ومحمد عبدالناصر.

موقف المقاولون وغزل المحلة 

ويحتل غزل المحلة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، فيما يحتل المقاولون المركز التاسع عشر برصيد نقطتين فقط. 

وجاءت قائمة غزل المحلة لمواجهة المقاولون كالتالي: 

 عامر عامر وأحمد العربي، وأحمد شوشه وأحمد العش، ومحمد عبدالغني ويحيى زكريا، وعموري وعبدالرحمن بودي، ومحمود مجدي ومعاذ عبدالسلام، وموري توريه وبسام وليد، ورشاد العرفاوي وأحمد عتمان، ومحمود صلاح ومحمد أشرف، وعماد ميهوب وسعيدي كبيو، وسولومون الادي وجريندو.

الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز المقاولون العرب غزل المحلة غزل المحلة أمام المقاولون العرب

