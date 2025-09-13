السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ريال مدريد يتقدم على سوسيداد بثنائية في الشوط الأول

مبابي
مبابي

الدوري الإسباني، تقدم ريال مدريد على ريال سوسيداد بهدفين دن رد بالشوط الأول على أرضية ملعب "ريالي أرينا" اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني، موسم 2025/26.

وتقدم الفرنسي كيليان مبابي بالهدف الأول للنادي الملكي بالدقيقة 12 قبل أن يضيف زميله أردا جولر الهدف الثاني بالدقيقة 44.

وتعرض دين هويسين مدافع ريال مدريد للطرد بالدقيقة 32 بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة.

كشف تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة ريال سوسيداد.

تشكيل ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

الصورة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، إيدير ميليتاو، دين هويسن، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: سيبايوس، تشواميني.

خط الوسط الهجومي: أردا جولر،براهيم دياز، كيليان مبابي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور.

ويسعى ريال مدريد لمواصلة مشواره المميز في الدوري الإسباني هذا الموسم، قبل بداية مشواره في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا ذلك الأسبوع.

ويفتقد ريال مدريد خدمات الألماني أنطونيو روديجر بعد إعلان إصابته، في بيان رسمي أمس الجمعة.

وأعلن الاتحاد الإسباني، أن الحكم خيسوس خيل مانزانو سيتولى إدارة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في حين أن الحكم خورخي فيجيروا فاسكيز سيكون مسؤولًا عن تقنية الفيديو في تلك المباراة.

موعد مباراة ريال مدريد وسوسيداد في الدوري الإسباني 

وانطلقت  مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 5:15 عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

وتنقل مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويتصدر ريال مدريد جدول الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط، العلامة الكاملة، بعدما حقق الفوز في الجولات الثلاثة الماضية، في حين أن ريال سوسيداد لديه نقطتين فقط في المركز السادس عشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفرنسي كيليان مبابي الدوري الإسباني تشكيل ريال مدريد بطولة الدوري الإسباني بطولة الدوري كيليان مبابي مدافع ريال مدريد

مواد متعلقة

مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام نيس في الدوري الفرنسي

هداف سابق لدوري أبطال أوروبا، أبرز المعلومات عن بلال مظهر بعد انضمامه لأولمبياكوس

آرسنال يهزم نوتنجهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام سوسيداد في الدوري الإسباني

الأكثر قراءة

التموين: بدء حذف 4 فئات من بطاقات الدعم واستثناء أصحاب السيارات من القرار

غدا، إطلاق استمارة إلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة فى واقعة القبض على أخطر تاجر مخدرات بحدائق القبة (فيديو)

الديون وتخفيضها

البيضاء تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

تسللوا لسرقته، القبض على 4 سودانيين أنهوا حياة شخص داخل شقته بالشوم في المعادي

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

شريف عبد المنعم يكشف مفاجأة لجماهير الأهلي بشأن رئاسة الخطيب للقلعة الحمراء

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنام عن صلاة الفجر فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس، وهل علي إثم؟ الأزهر يجيب

هل حفظ القرآن الكريم فرض عين، وما فضله؟

متى تُصلّى صلاة الاستخارة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads