هداف سابق لدوري أبطال أوروبا، أبرز المعلومات عن بلال مظهر بعد انضمامه لأولمبياكوس

تعاقد نادي أولمبياكوس اليوناني مع المهاجم المصري الشاب بلال مظهر، في صفقة انتقال حر، لتدعيم خط الهجوم.وسينضم اللاعب للفريق الثاني بنادي أولمبياكوس بحسب ما أعلن النادي بشكل رسمي.

من هو بلال مظهر 

بلال مظهر هو ابن اللاعب السابق عبد الرحمن مظهر لاعب منتخب مصر السابق والمقاولون العرب، والذي خاض رحلة احتراف ناجحة في موناكو الفرنسي.

ولفت بلال مظهر الأنظار بعد تألقه مع فريقه باناثانيكوس اليوناني في بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب، بعد تسجيله 9 أهداف في 3 مباريات بدور المجموعات، ليتربع على قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا.

ويعد بلال مظهر من ناشئي نادي المقاولون العرب قبل أن يبدأ في رحلته الاحترافية. 

وانضم بلال لمنتخب الشباب من قبل كما تواجد رفقة المنتخب الأولمبي المشارك في أولمبياد طوكيو.

وحقق بلال مظهر بطولة الدوري اليوناني للشباب رفقة باناثانيكوس وكان هداف البطولة.

 

من هو بلال مظهر 

بلال مظهر هو ابن اللاعب السابق عبد الرحمن مظهر لاعب منتخب مصر السابق والمقاولون العرب، والذي خاض رحلة احتراف ناجحة في موناكو الفرنسي

ولفت بلال مظهر الأنظار بعد تألقه مع فريقه باناثانيكوس اليوناني في بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب، بعد تسجيله 9 أهداف في 3 مباريات بدور المجموعات، ليتربع على قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا 

ويعد بلال مظهر من ناشئي نادي المقاولون العرب قبل أن يبدأ في رحلته الاحترافية 

وانضم بلال لمنتخب الشباب من قبل ولكنه غاب عن بطولة كأس العرب للشباب والتي أقيمت في السعودية منذ عدة أشهر، وغاب عن اخر 3 معسكرات أيضا لمنتخب الشباب، ولكن بعد تألقه مع فريقه استدعاه محمود جابر مرة أخرى.

وحقق بلال مظهر بطولة الدوري اليوناني للشباب رفقة باناثانيكوس وكان هداف البطولة 

